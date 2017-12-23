В МИД РФ осудили решение США поставлять оружие Киеву

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Решение Вашингтона поставлять оружие Киеву в очередной раз подрывает работу над выполнением минских договоренностей. Об этом заявил в субботу ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Это решение по сути дела подрывает работу над выполнением минских договоренностей 2015 года, - указал дипломат. - Фактически [данное решение] поддерживает "партию войны" в Киеве, то есть те политические силы, которые делают ставку на силовое решение проблемы Донбасса. Это недопустимо".

Карасин отметил, что все усилия международного сообщества должны быть направлены на убеждение Киева начать прямой и откровенный диалог с Донецком и Луганском.

"Мы считаем, что все усилия международного сообщества должны быть использованы для того, чтобы убедить Киев действовать по сугубо политической повестке дня, при обязательном условии честного и прямого диалога с Донецком и Луганском, - подчеркнул дипломат. - Другого пути для решения внутриукраинского конфликта не существует".

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила о решении Вашингтона поставить Киеву "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий по укреплению обороноспособности страны.

Американские СМИ ожидают, что Дональд Трамп одобрит план поставок украинским властям противотанкового оружия. В партию на общую сумму $47 млн, в частности, могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. В случае одобрения плана президентом США, документ поступит на рассмотрение в Конгресс США. На протяжении последних нескольких лет и республиканцы, и демократы голосовали за включение в оборонные бюджеты США статей об оказании Киеву "летальной военной помощи".