Собчак выступает за создание в России парламентской республики

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак, которую в субботу съезд партии "Гражданская инициатива" планирует выдвинуть кандидатом в президенты, предлагает создать в России парламентскую республику.

"Россия не может быть больше президентской республикой. Только многопартийный, свободно избранный парламент должен определять внутреннюю и внешнюю политику страны, назначать правительство, регулировать отношения между субъектами федерации", - сказала она на съезде "Гражданской инициативы".

Также Собчак считает необходимым усилить федерализацию страны. "Только самостоятельные и сильные регионы могут выдержать все испытания, которые готовит нам будущее", - отметила она.

"123 трудных шага"

Собчак будет участвовать в выборах с программой "123 трудных шага", которая предусматривает, в частности, легализацию однополых браков.

"Эта программа писалась не только мной, над ней работали разные талантливые люди. <...> Эта платформа нуждается в серьезном обсуждении, потому что это программа, где каждый шаг нужно делать всем вместе", - сказала Собчак на съезде "Гражданской инициативы".

Она добавила, что ее программа - это своеобразный "ответ Владимиру Путину по поводу того, что у демократических сил зачастую нет позитивной программы". При этом Собчак сообщила, что программу "Гражданской инициативы" она полностью разделяет и поддерживает.

Программа Собчак строится на правах и свободах граждан. В частности, она касается права на образование, свободу вероисповедания. "Государство не должно лезть нам в голову, душу и в нашу постель", - заявила она.

Собчак подчеркнула, что государство не должно поддерживать религиозных чиновников, предоставлять им привилегии и охрану, не имеет права "запрещать людям жить со взрослыми партнерами любого пола. <...> Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы", - сказала она.

Основа программы - толерантность

Собчак заявила, что ее программа строится на принципах толерантности.

"Я призываю, чтобы толерантность стала основой нашего нового мира. В таком мире не будет никакой агрессии, никакого противостояния разных людей, потому что на основах общего уважения к разным семейным традициям, разным конфессиям, только на принятии того, что мы такие разные, мы можем построить действительно великую страну", - сказала она.

Некоторые делегаты съезда возмутились тем, что программу Собчак им не раздали, и они не смогли ознакомиться с тезисами кандидата, которого им предстоит выдвинуть. После этого сотрудники штаба Собчак спешно раздали участникам съезда брошюры с программой.

Председатель "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев сообщил, что прочитал программу Собчак и в целом согласен с ней. "Я не во всем согласен со стилистикой, но там нет никаких неприемлемых для меня пунктов по существу", - сказал он.

Вопрос о статусе Крыма

Ксения Собчак выразила мнение, что Россия вместе с Украиной и мировым сообществом должна найти компромисс в вопросе о статусе Крыма.

"Мы должны найти новый компромисс по этому региону, потому что, так как там живут люди, 2 млн людей, которые хотят быть частью России, мы должны решать эту проблему сообща, вместе с Украиной, вместе с международным сообществом", - сказала она в субботу на съезде "Гражданской инициативы", на котором ее должны утвердить кандидатом.

Кроме того, Собчак настаивает на "незамедлительном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины".

Ранее Собчак на пресс-конференции назвала Крым украинским, "с точки зрения международного права", после чего прокуратура начала проверку ее слов. Позже телеведущая предположила, что в Крыму можно было бы провести еще один референдум.

В предвыборной программе Собчак декларируется, что Россия - европейская страна, в ее интересах существование сильного Европейского союза. "Нам нужно предпринять максимум усилий для восстановления партнерских отношений с Европой, имея как долгосрочную цель подписание соглашения об ассоциации с ЕС", - указано в программе.