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Кириенко считает, что Путин обсудит с руководством парламента итоги года

Политика
23 декабря, 13:53 UTC+3 МОСКВА

При этом первый замглавы администрации президента отметил, что один из вопросов может быть связан с законотворческой деятельностью

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/ Итоги законотворческий работы в 2017 году и планы на 2018 год могут быть темой встречи президента РФ Владимира Путина с руководством парламента в понедельник, заявил журналистам первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.

"У президента всегда достаточное количество вопросов, которые стоит обсудить с руководством парламента", - отметил он. "Поскольку это встреча - по итогам года, то, скорее всего, один из вопросов будет связан с законотворческой деятельностью, с итогами работы в течение этого года и задачами, которые на следующий год будут стоять", - сказал Кириенко.

Вместе с тем, он добавил, что повестка встречи будет зависеть от того, "как решит президент".

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Кириенко, Сергей Владиленович
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