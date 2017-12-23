Кириенко считает, что Путин обсудит с руководством парламента итоги года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/ Итоги законотворческий работы в 2017 году и планы на 2018 год могут быть темой встречи президента РФ Владимира Путина с руководством парламента в понедельник, заявил журналистам первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.

"У президента всегда достаточное количество вопросов, которые стоит обсудить с руководством парламента", - отметил он. "Поскольку это встреча - по итогам года, то, скорее всего, один из вопросов будет связан с законотворческой деятельностью, с итогами работы в течение этого года и задачами, которые на следующий год будут стоять", - сказал Кириенко.

Вместе с тем, он добавил, что повестка встречи будет зависеть от того, "как решит президент".