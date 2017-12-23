Кандидат от КПРФ намерен пойти на президентские выборы с лозунгом "За всех"

СЕЛО РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 23 декабря. / ТАСС/. Директор подмосковного предприятия "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин, кандидатура которого предложена съезду КПРФ для выдвижения на президентских выборах, намерен сделать лозунгом избирательной кампании призыв "За всех".

"Программа нашей партии была озвучена Геннадием Андреевичем Зюгановым, и под каждым ее словом я подпишусь", - заявил он на съезде партии в субботу. "Я убежден в победе, если выборы будут честными, потому что в этой программе есть слова, которые дойдут до каждого. Именно эта программа, которую можно называть "За всех". Это главный лозунг нашей кампании", - отметил Грудинин.

По его словам, один из пунктов этой программы - "Рабочий человек должен жить лучше, чем бездельник".

В настоящий момент КПРФ проводит съезд, на котором планируется выдвинуть Грудинина в качестве кандидата от партии на грядущие президентские выборы и утвердить предвыборную программу.

Уточняется, что КПРФ зарегистрирует своего кандидата в президенты - директора подмосковного предприятия "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина - до Нового года. Об этом заявил журналистам зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"У нас есть возможность подать документы и готовиться к регистрации еще до Нового года. Уверены, что в новый год мы сможем войти уже с зарегистрированным кандидатом в президенты РФ от КПРФ - Павлом Николаевичем Грудининым", - сказал Афонин.

"Мы фактически после сегодняшнего выдвижения в течение двух-трех дней соберем необходимые документы, которые подразумевает закон. Вы знаете, что по кандидату нужно собрать документы за шесть предыдущих лет", - добавил он.

Кандидатура Грудинина предложена съезду КПРФ для выдвижения на президентских выборах и является единственной, внесенной в бюллетени для голосования. Делегаты в ближайшее время тайно выскажут свое мнение по предложенному кандидату.

Как заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, съезд "уже очевидно единогласно" открыто проголосовал за кандидатуру Грудинина.

КПРФ, как парламентской партии, на президентских выборах не нужно собирать подписи.