Пушков: поставки противотанковых систем Украине могут вовлечь США в конфликт на Донбассе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Возможные поставки американских противотанковых комплексов Украине могут повлечь постепенное втягивание США в конфликт на юго-востоке этой страны, а также обострить противостояние, в чем заинтересованы нынешние власти в Киеве, стремящиеся сохранить внимание Запада к себе. Об этом заявил в субботу член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.

Сенатор обратил внимание, что в последнее время в американской экспертной среде уже высказывались опасения в связи с возможностью втягивания США в конфликт на юго-востоке Украины в случае поставок оружия Украине. "Потому что вслед за этими системами туда могут поехать американские военные советники, технические специалисты, чтобы учить украинские вооруженные силы обращению с ними, - пояснил он, отвечая на вопрос ТАСС. - Тогда произойдет постепенное втягивание США в возможный военный конфликт на востоке Украины".

По мнению политика, в США "есть серьезные опасения, что они могут втянуться в ненужную им ситуацию", тем более что у Вашингтона "и так достаточно сегодня на руках проблем, чтобы еще участвовать в весьма опасных авантюрах киевского режима". "А то, что киевский режим способен на авантюры, мы прекрасно знаем", - констатировал Пушков.

Более того, в преддверии президентских выборов 2019 года социальная ситуация на Украине может усугубиться, и тогда действующему президенту Петру Порошенко понадобятся дополнительные аргументы "ввиду собственной слабости и неспособности решить проблему Донбасса мирным путем", продолжил Пушков. В этом контексте поставки американского противотанкового вооружения на большую сумму, в том числе систем Javelin, "может подвигнуть людей типа (секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра) Турчинова и других сторонников партии войны в Киеве к тому, чтобы попытаться начать новые военные действия", - предупредил он.

"Не думаю, что в Киеве рассчитывают захватить Донбасс военным путем, но вполне могут допускать, что это приведет к новому обострению", - полагает парламентарий. Благодаря этому, по его словам, Украина окажется в центре повестки дня, учитывая, что сейчас она отошла на второй и третий план на фоне ситуация вокруг КНДР или темы Иерусалима. "Для Украины смерти подобно, если она перестанет быть приоритетом для Запада, поэтому война может быть чисто политическим инструментом сохранения Украины в качестве приоритета американской и западной политики", - заявил Пушков.

Таким образом, возможные поставки американских противотанковых ракет Украине "подрывают перспективы мирного процесса, подрывают перспективы хоть какого-то движения в направлении выполнения минских соглашений, а также создают иллюзию возможности ложного пути, потому что военным путем Киев совершенно очевидно ничего не добьется", заключил сенатор.