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Путин на съезде "Единой России" призвал честно обозначить нерешенные проблемы

Политика
23 декабря, 14:04 дата обновления: 23 декабря, 15:23 UTC+3

Также президент заявил, что нужно и дальше расширять механизмы демократии в РФ и с уважением относиться к дееспособной оппозиции

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" должна честно обозначить стоящие перед РФ проблемы и настойчиво устранять все то, что мешает развитию страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".

"Главное - надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперед, ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результатов. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел, а все, что удалось сделать, - это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития", - подчеркнул глава государства.

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Он перечислил ряд достижений за годы существования партии. "Да, мы понимаем, что, наверное, могли бы добиться большего - так всегда бывает, когда берешься за сложнейшие задачи, когда ставишь перед собой амбициозные цели. И понятно, что если такие сверхзадачи, сверхамбициозные цели формулируются, то можно заранее быть уверенным в том, что чего-то, может быть, не удастся сделать. Но еще хуже - не ставить перед собой эти амбициозные цели, тогда уж точно ничего не получится", - сказал президент.

Путин напомнил, что "Единая Россия" создавалась на сложном этапе жизни РФ, когда стране была нужна мощная, объединяющая политическая сила. "И "Единая Россия" выполнила и продолжает выполнять эту задачу", - сказал Путин, поблагодарив за это участников съезда. По словам президента, партия заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан на благо регионов и всей страны.

"[Мы] были вместе, когда отражали агрессию международного терроризма, отстаивали независимость, самостоятельность России, проявили сплоченность, решая судьбу Крыма и Севастополя. Мы переломили, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике, в демографии, в социальной сфере, обеспечили укрепление безопасности России, усиление ее обороноспособности и повышение ее влияния в мире", - сказал Путин. Решающей силой движения страны вперед президент назвал волю граждан России, их веру в патриотизм и в родину.

Гибкая политическая система

По словам главы государства, Россия постоянно развивает политическую систему, делает ее более гибкой и отвечающей потребностям граждан.

"Устойчивость [политической системы] это не косность, не окостенелость, не застывшая, забронзовевшая, отстающая от требований времени конструкция. Если это будет так, то все может рассыпаться в любой момент и поставить страну под удар разрушения и распада, как это и было в нашей недавней истории. Мы помним эти исторические уроки, и поэтому постоянно развиваем государственную и политическую систему, делаем её более гибкой, способной адаптироваться к быстрым переменам современного мира и отвечать на запросы общества, граждан, их растущее стремление активнее участвовать в жизни страны - вот на что мы должны ориентироваться", - сказал президент России.

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По его словам, "чтобы страна жила, обновлялась, крепла, сохранила свою идентичность, нам необходимо бережное отношение к сложившейся в обществе системе базовых ценностей: это патриотизм, взаимопонимание, согласие между народами нашей многонациональной страны, уважение к своей истории, культуре, традициям, свободам, правам и достоинству человека".

"Опора на эти ценности умножает стремление работать ради общего блага, питает энергией добровольческую, волонтерскую деятельность. Самоотверженные люди вносят бесценный вклад в решение конкретных задач, они не ждут, когда кто-то сделает что-то за низ или без них", - сказал глава государства. Он добавил, что "такая ответственность граждан, их участие в формировании и реализации повестки развития - это основа сильного, зрелого гражданского общества, устойчивой политической государственной системы".

Механизмы демократии

Также Путин заявил, что нужно и дальше расширять механизмы демократии в РФ, с уважением относиться к дееспособной оппозиции.

"Убежден, что нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, в полной мере раскрывать огромный потенциал гражданской активности, который заложен в нашей Конституции, поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений и подходов к решением задач развития, с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции", - сказал Путин.

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По словам президента, быть такой оппозицией - значит не только спорить с властью "или обвинять ее во всех смертных грехах". "Мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна", - сказал он.

"Быть ответственным - значит иметь ясную программу позитивных действий. Подчеркну, вижу в сильном, ответственном, свободном гражданском обществе ключевую гарантию необратимых перемен, ведь его структуры работают ради созидания, ради пользы людям и стране, участвуют в решении сложнейших социальных проблем",- заявил президент.

По его словам, такое общество отторгает популизм и "пустую болтовню", оно устойчиво к любым попыткам дестабилизации. "Оно никогда не даст погрузить страну в хаос, сбить ее с пути, сделать слабой и зависимой",- отметил он. По его словам, пример такого рода воздействия в ряде других стран. "Это очень может быстро произойти, если не стремиться к стабильности в обществе",- сказал Путин.

Кроме того, президент призвал бороться с коррупционной ржавчиной и равнодушием к проблемам людей, которые размывают устойчивое развитие страны.

"Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили: от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой",- сказал Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия". По его словам, все это ослабляет и размывает устойчивость развития, общественную солидарность и стабильность. "Подчеркну, именно это, а вовсе не справедливые требования людей решать наболевшие проблемы",- сказал президент.

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