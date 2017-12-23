МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. США зашли слишком далеко, разрешив поставки Украине вооружений прямого поражающего действия. Об этом в субботу заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии", - приводит пресс-служба министерства слова Рябкова.

"Вашингтон пытается представить себя "посредником". Никакой он не посредник, он - пособник в разжигании войны", - подчеркнул замминистра.

"Для начала" заговорили о ракетных комплексах Javelin, - указал он. - Вопрос - что дальше? В любом случае, американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными".

Рябков выразил уверенность, что история "неизбежно расставит все по своим местам". "Однако как в нынешних условиях можно говорить о какой-либо "примиряющей" роли США в урегулировании конфликта на Украине? - задался он вопросом.

Дипломат напомнил, что "сыграв несколько лет назад активную роль в организации государственного переворота в Киеве, нежно пестуя "майданную" власть, когда она запрещала русский язык и бомбила тех, кто не пожелал встать под бандеровские знамена, сегодня США явно толкают ее на новое кровопролитие". "Киевские реваншисты и так ежедневно обстреливают Донбасс, не желая вести мирные переговоры и мечтая силой расправиться с непокорным населением, - добавил он. - И США решили дать им для этого оружие".

"К сожалению, призывать американских политиков образумиться - сейчас пустое дело, - признал Рябков. - Русофобия настолько застит многим из них глаза, что они радостно аплодируют карателям из украинских националистических батальонов".