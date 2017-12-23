Монархическая партия выдвинула Антона Бакова кандидатом в президенты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Участники съезда Монархической партии, который в субботу состоялся в Екатеринбурге, выдвинули лидера партии, российского политика и предпринимателя Антона Бакова кандидатом в президенты. Об этом Баков сообщил ТАСС.

"На съезде Монархической партии 45 региональных отделений тайным голосованием проголосовали за мою кандидатуру. Никто против не проголосовал", - сказал Баков.

Он подчеркнул, что представители московского отделения не прибыли на съезд Монархической партии в Екатеринбург, хотя были предупреждены о его проведении заранее. "Было около 20 человек от свердловского облизбиркома, которые представляли Центральную избирательную комиссию. Они все фотографировали, проверяли документы, пока никаких замечаний высказано не было", - добавил Баков.

Антон Баков - лидер Монархической партии России, депутат Госдумы IV созыва, а также Свердловской областной думы и Заксобрания региона, участвовал в выборах мэра Екатеринбурга в 1995 и губернатора Свердловской области в 2003 годах. Известен также по проекту виртуального государства "Российская Империя", которое в 2017 году было преобразовано в Романовскую Империю во главе с наследником дома Романовых Николаем III. В этом государстве занимает должность эрцканцлера, ему пожалован титул "Светлейший князь".

Монархическая партия РФ - российская политическая партия, созданная Баковым. Первая в современной России официально зарегистрированная и допущенная к выборам партия монархического толка. Провозглашает целью установление в России конституционной монархии "мирным, конституционным путем, с соблюдением общепринятых демократических процедур, в строгом соответствии с действующим законодательством".