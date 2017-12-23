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Путин считает, что молодежь в РФ должна иметь равные возможности для самореализации

Политика
23 декабря, 14:45 UTC+3

Президент отметил, что необходимо расширять сеть поддержки молодежных проектов, так как "молодежь - это люди наступающей эпохи"

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Государство должно расширять поддержку молодежи, чтобы в бизнес, власть, науку и другие сферы пришли сильные молодые профессионалы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".

Он указал на необходимость расширения сети поддержки молодежных проектов, так как "молодежь - это люди наступающей эпохи". "Уверен, они будут твердо отстаивать интересы России, вести страны по пути прогресса, лидерства и благополучия", - сказал Путин.

По словам президента, молодые люди в разных населенных пунктах должны иметь "равные возможности для самореализации". "Только тогда мы обеспечим приход в политику и бизнес, во власть, в науку и производство, во все сферы жизни сильных молодых профессионалов, патриотов, честных, смелых, целеустремленных, деятельных людей, которые понимают и разделяют повестку развития страны и участвуют в ее реализации, считают ее своей собственной, отвечающей их мечтам и чаяниям", - заключил президент.

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