Путин считает, что молодежь в РФ должна иметь равные возможности для самореализации

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Государство должно расширять поддержку молодежи, чтобы в бизнес, власть, науку и другие сферы пришли сильные молодые профессионалы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".

Он указал на необходимость расширения сети поддержки молодежных проектов, так как "молодежь - это люди наступающей эпохи". "Уверен, они будут твердо отстаивать интересы России, вести страны по пути прогресса, лидерства и благополучия", - сказал Путин.

По словам президента, молодые люди в разных населенных пунктах должны иметь "равные возможности для самореализации". "Только тогда мы обеспечим приход в политику и бизнес, во власть, в науку и производство, во все сферы жизни сильных молодых профессионалов, патриотов, честных, смелых, целеустремленных, деятельных людей, которые понимают и разделяют повестку развития страны и участвуют в ее реализации, считают ее своей собственной, отвечающей их мечтам и чаяниям", - заключил президент.