Путин призвал относиться к РФ не "как к любимой бабушке"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что к России нужно относиться как к молодой и устремленной в будущее, а не "как к любимой бабушке".

Глава государства на съезде "Единой России" поблагодарил партийцев за поддержку, но перечислил задачи, которые необходимо решить вместе.

"Россия - это страна с тысячелетней историей, но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед!" - уверен президент.

"С каждым новым поколением она такой и становится", - считает Путин. "Чтобы этого добиться, нам нужно решить те задачи, о которых мы сейчас говорим: нам нужно внести существенные изменения в развитие здравоохранения и образования, в развитие инфраструктуры", - подчеркнул Путин.

Он пояснил, что "без здравоохранения и образования не решить другой ключевой задачи - придать экономике инновационный характер, развивать цифровизацию, биотехнологии". "Не могут сделать этого больные, необразованные люди, в современном мире это все напрямую связано между собой", - пояснил глава государства.