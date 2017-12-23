Съезд Партии малого бизнеса России выдвинул Юрия Сидорова кандидатом в президенты РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Съезд Партии малого бизнеса России проголосовал за выдвижение ее председателя, предпринимателя Юрия Сидорова на выборы президента РФ.

"Общим голосованием принято решение выдвинуть Юрия Сидорова кандидатом на выборы президента России", - сказал секретарь съезда Андрей Булин.

Программа кандидата от малого бизнеса

Предвыборная программа кандидата от партии состоит из четырех блоков, которые затрагивают такие сферы, как здравоохранение, сельское хозяйство, науку, образование и национальную безопасность.

Целью предвыборной программы Партии малого бизнеса России является достижение устойчивого социально-экономического развития страны и формирование "обширного среднего класса". "Наша миссия - создание самостоятельной независимой личности как залог сильной и суверенной индустриальной державы", - говорится в тексте программы, который есть в распоряжении ТАСС.

Партия малого бизнеса России выступает за бесплатную медицинскую помощь и выделение бюджетных средств "на дорогостоящие медикаменты и жизненно важные операции для всех слоев населения". В сфере науки предполагается увеличение господдержки для развития фундаментальных исследований. "Усовершенствовать систему получения грантов, повысить стипендию и оплату труда научным работникам с целью уменьшения оттока из страны высококвалифицированных специалистов", - подчеркивается в программе.

Другой пункт предусматривает амнистию для осужденных за экономические преступления. "Предлагается амнистировать до 50% осужденных, отбывших более половины срока наказания, и прекратить возбужденные уголовные дела по экономическим статьям за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким", - сказано в программе.

О кандидате

Сидоров в 1989 году создал малое предприятие, основным видом деятельности которого были лесозаготовка, производство строительных материалов и торговля лесоматериалами. В 2012 году он вместе с единомышленниками инициировал создание Партии малого бизнеса России, она была зарегистрирована в 2016 году.

Выборы-2018

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Официальное выдвижение кандидатов на президентские выборы стало возможным с 18 декабря, когда избирательная кампания официально стартовала. Кандидаты от партий должны подать документы для выдвижения в ЦИК не позднее 12 января, самовыдвиженцы - не позднее 7 января. Сидорову, который стал кандидатом от непарламентской партии, для регистрации на выборах предстоит собрать подписи 100 тыс. избирателей, причем на один регион должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей.