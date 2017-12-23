Съезд "Единой России" поддержал участие Путина в выборах президента РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Съезд "Единой России" в субботу принял решение о поддержке участия президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства 2018 года.

"Поддержать выдвижение президента РФ Путина Владимира Владимировича кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года", - говорится в решении съезда.

Выступая ранее на пленарном заседании съезда, председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что партия поддерживает участие Путина в выборах. "В этом году партии исполнилось 16 лет, и все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, объединяет Россию. Тот, кому доверяют и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны, - Владимир Владимирович Путин", - указал Медведев.

Поддержка Путина

Еще до официального старта избирательной кампании единороссы неоднократно подчеркивали, что поддержат намерение Путина, которого считают своим моральным лидером, баллотироваться на очередной срок. 30 ноября в интервью телеканалам Дмитрий Медведев заявил, что в случае выдвижения Путина партия и он как ее руководитель "безусловно и недвусмысленно" поддержат президента. После того, как Путин 6 декабря сообщил, что принял решение участвовать в выборах, единороссы пообещали принять самое активное участие в его кампании и оказать ему необходимую помощь.

На нынешний срок Путин избирался в 2012 году как кандидат от "Единой России". На эти выборы он идет в качестве самовыдвиженца, а значит для регистрации ему необходимо предоставить в Центризбирком не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку, "Единая Россия" пообещала помочь в сборе. "Мы окажем ему всю необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании", - заявлял исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Андрей Турчак, напоминая, что на сегодняшний день у партии создана самая разветвленная региональная сеть.

Со своей стороны, замсекретаря Генсовета единороссов Евгений Ревенко отмечал, что "в партии более 2 млн членов, 800 тысяч сторонников и 88 тысяч политических организаций". "Это вся страна, это все 85 субъектов РФ. Полагаю, что нам не составит труда собрать подписи для нашего кандидата", - говорил он в беседе с ТАСС.

При этом в партии подчеркивали, что никакой речи о том, чтобы, используя партийный ресурс, искусственно повышать явку, не идет. "Мы просто задействуем свою сеть, и не более того. Я еще раз хочу повторить, что никаких установок по явке нет", - пояснял Турчак.

Представители "Единой России" вошли в оргкомитет, занимающийся созывом инициативной группы по выдвижению Путина, и, как ожидается, будут включены в саму инициативную группу. Ее заседание запланировано на 26 декабря.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Согласно графику избирательной кампании, утвержденному ЦИК РФ, документы о выдвижении самовыдвиженцы должны представить в Центризбирком к 7 января.