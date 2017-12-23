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Съезд КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом на выборы президента

Политика
23 декабря, 15:35 дата обновления: 23 декабря, 17:02 UTC+3

Решение поддержали 303 делегата съезда, против высказались 11

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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕЛО РОЖДЕСТВЕНО, 23 декабря. /ТАСС/. Высший руководящий орган КПРФ - съезд партии - выдвинул в субботу директора подмосковного предприятия "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина кандидатом на выборы президента 2018 года. Решение об этом принято по итогам тайного голосования делегатов съезда.

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"За - 303 [делегата] , против - 11", - сообщил ТАСС источник среди делегатов съезда.

"Из 314 он [Грудинин] получил против 11 голосов. Голосование достойное и честное", - подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам подсчета голосов результатов тайного голосования, который завершился в 15:30 мск.

Зюганов отметил, что наличие голосов "против", свидетельствует о свободном волеизъявлении. "Никто никого не принуждал", - добавил Зюганов.

В свою очередь, Грудинин поблагодарил Зюганова за поддержку. "Это очень хороший результат, учитывая, что я беспартийный. Я благодарен Геннадию Андреевичу [Зюганову], который согласился стать руководителем штаба", - сказал Грудинин.

КПРФ, как парламентской партии, на президентских выборах не нужно собирать подписи. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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Выборы президента РФ - 2018
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