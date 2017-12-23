Съезд "Единой России" провел ротацию Генсовета

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Съезд "Единой России" на пленарном заседании в субботу провел ротацию Генерального совета партии.

В общей сложности из действующего состава Генсовета будут выведены 38 человек, введено 39; таким образом, его ротация составит 23%, всего в Генсовете будут состоять 170 членов. Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев принял участие в тайном голосовании по составу Генсовета партии.

В частности, в него был введен исполняющий обязанности секретаря этого партийного органа Андрей Турчак. Включение в состав является обязательным для того, чтобы Турчак, с октября руководящий Генсоветом с приставкой "и. о.", мог быть избран секретарем. Как ожидается, это произойдет позже на заседании Генсовета.

Кроме того, в состав Генсовета включены несколько глав субъектов РФ: губернаторы Калужской области Анатолий Артамонов, Ленинградской области Александр Дрозденко, Рязанской области Николай Любимов, глава Пермского края Максим Решетников (он вступил в ряды партии 21 декабря), Бурятии Алексей Цыденов.

Членами Генсовета стали также гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, ряд членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, в том числе руководители межрегиональных координационных советов партии, курирующих работу ее региональных отделений.

В рамках ротации из состава Генсовета были выведены временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев (избран в состав другого руководящего органа партии - Высшего совета), бизнесмен Вадим Дымов, артист Алексей Гуськов, ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. При этом депутаты Андрей Исаев, Адальби Шхагошев, Отари Аршба, сенатор Франц Клинцевич были избраны в Высший совет

Генсовет и его ротация

Генсовет - это постоянно действующий коллегиальный орган партии, который, согласно уставу, "руководит политической деятельностью партии", в том числе разрабатывает проекты предвыборной программы и других основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов, рекомендации по основным направлениям политической стратегии партии. Члены Генсовета избираются партийным съездом, из своих рядов они избирают на альтернативной основе своего секретаря.

Согласно уставу "Единой России", в состав Генсовета входят не более 170 членов партии, он избирается каждые пять лет.

При этом Генсовет подлежит ротации, которая должна составлять не менее 15%. Однако в результате обновления, проведенного по итогам выборов в Госдуму в сентября 2016 года, в январе этого года съезд изменил состав Генсовета более чем на 50%.