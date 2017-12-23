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Съезд "Единой России" провел ротацию Генсовета

Политика
23 декабря, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

В его состав были включены губернаторы Калужской, Рязанской и Ленинградской областей, главы Пермского края и Бурятии, гендиректор АСИ, а также ряд членов Совета Федерации и депутатов Госдумы

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Съезд "Единой России" на пленарном заседании в субботу провел ротацию Генерального совета партии.

В общей сложности из действующего состава Генсовета будут выведены 38 человек, введено 39; таким образом, его ротация составит 23%, всего в Генсовете будут состоять 170 членов. Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев принял участие в тайном голосовании по составу Генсовета партии.

В частности, в него был введен исполняющий обязанности секретаря этого партийного органа Андрей Турчак. Включение в состав является обязательным для того, чтобы Турчак, с октября руководящий Генсоветом с приставкой "и. о.", мог быть избран секретарем. Как ожидается, это произойдет позже на заседании Генсовета.

Кроме того, в состав Генсовета включены несколько глав субъектов РФ: губернаторы Калужской области Анатолий Артамонов, Ленинградской области Александр Дрозденко, Рязанской области Николай Любимов, глава Пермского края Максим Решетников (он вступил в ряды партии 21 декабря), Бурятии Алексей Цыденов.

Членами Генсовета стали также гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, ряд членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, в том числе руководители межрегиональных координационных советов партии, курирующих работу ее региональных отделений.

В рамках ротации из состава Генсовета были выведены временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев (избран в состав другого руководящего органа партии - Высшего совета), бизнесмен Вадим Дымов, артист Алексей Гуськов, ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. При этом депутаты Андрей Исаев, Адальби Шхагошев, Отари Аршба, сенатор Франц Клинцевич были избраны в Высший совет

Генсовет и его ротация

Генсовет - это постоянно действующий коллегиальный орган партии, который, согласно уставу, "руководит политической деятельностью партии", в том числе разрабатывает проекты предвыборной программы и других основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов, рекомендации по основным направлениям политической стратегии партии. Члены Генсовета избираются партийным съездом, из своих рядов они избирают на альтернативной основе своего секретаря.

Согласно уставу "Единой России", в состав Генсовета входят не более 170 членов партии, он избирается каждые пять лет.

При этом Генсовет подлежит ротации, которая должна составлять не менее 15%. Однако в результате обновления, проведенного по итогам выборов в Госдуму в сентября 2016 года, в январе этого года съезд изменил состав Генсовета более чем на 50%.

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Темы
XVII съезд "Единой России"
Персоны
Аршба, Отари Ионович Шхагошев, Адальби Люлевич Турчак, Андрей Анатольевич Цыденов, Алексей Самбуевич Любимов, Николай Викторович Дрозденко, Александр Юрьевич Исаев, Андрей Константинович Чупшева, Светлана Витальевна Медведев, Дмитрий Анатольевич Васильев, Владимир Абдуалиевич Артамонов, Анатолий Дмитриевич Решетников, Максим Геннадьевич
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