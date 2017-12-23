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Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"

Политика
23 декабря, 17:05 дата обновления: 23 декабря, 17:11 UTC+3

Его кандидатуру поддержал 151 член партии

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, с октября 2017 года исполнявший обязанности секретаря Генсовета "Единой России", избран на этот пост.

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Избрание секретаря одного из руководящих органов партии произошло на заседании Генсовета в рамках 17-го съезда единороссов в субботу. За кандидатуру Турчака проголосовал 151 член Генсовета, другой кандидат - глава Межрегионального координационного совета партии по Уральскому федеральному округу, депутат Госдумы Иван Квитка - получил 7 голосов.

Кадровые вопросы "Единой России"

Ранее съезд в результате ротации Генсовета ввел Турчака в состав этого органа.

Партийный орган Турчак возглавил с приставкой "и. о." в начале октября, когда секретарь Генсовета Сергей Неверов был избран руководителем фракции "Единой России" в Госдуме. За день до партийного назначения Турчак покинул пост губернатора Псковской области, позже он был делегирован от региона в Совет Федерации, где занял пост вице-спикера.

Кадровые перестановки в руководящих органах "Единой России" начались после того, как в начале октября президент РФ Владимир Путин назначил лидера фракции единороссов и вице-спикера Госдумы Владимира Васильева врио главы Дагестана.

После этого руководителем фракции был избран Неверов, который в связи с получением парламентского поста оставил партийную должность. Затем пост зампреда палаты, ставший вакантным после ухода Васильева, заняла Ольга Тимофеева, возглавлявшая думский комитет по экологии. В свою очередь, ее преемником в комитете стал Владимир Бурматов, с сентября 2016 года руководивший центральным исполкомом. Свою партийную должность он также оставил.

Генсовет и его ротация

Генсовет - это постоянно действующий коллегиальный орган партии, который, согласно уставу, "руководит политической деятельностью партии", в том числе разрабатывает проекты предвыборной программы и других основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов, рекомендации по основным направлениям политической стратегии партии. Члены Генсовета избираются партийным съездом, из своих рядов они избирают на альтернативной основе своего секретаря.

Согласно уставу "Единой России", в состав Генсовета входят не более 170 членов партии, он избирается каждые пять лет.

При этом Генсовет подлежит ротации, которая должна составлять не менее 15%. Однако в результате обновления, проведенного по итогам выборов в Госдуму в сентября 2016 года, в январе этого года съезд изменил состав Генсовета более чем на 50%. Как пояснял тогда Неверов, это произошло по причине того, что по итогам думских выборов многие члены этого органа стали депутатами и членами Совета Федерации.

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Темы
XVII съезд "Единой России"
Персоны
Неверов, Сергей Иванович Турчак, Андрей Анатольевич Тимофеева, Ольга Викторовна Путин, Владимир Владимирович Васильев, Владимир Абдуалиевич Бурматов, Владимир Владимирович
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