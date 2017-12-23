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Партия "Рот фронт" выдвинула в президенты машинистку башенного крана

Политика
23 декабря, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Кандидат уже подала документы в ЦИК

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Партия "Российский объединенный трудовой фронт" ("Рот фронт") выдвинула на выборы президента РФ машинистку башенного крана завода "Петросталь" Наталью Лисицыну, в субботу она подала документы в Центризбирком России. Об этом сообщил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко.

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"Сегодня подала документы представитель партии "Российский объединенный трудовой фронт" Наталья Лисицына", - сказал он.

Шевченко уточнил, что кандидат - член партии, работает на заводе "Петросталь" машинисткой башенного крана. Партия "Рот фронт" в установленном порядке уведомила ЦИК о проведении предвыборного съезда, уточнил он.

Кандидатам от непарламентских партий на выборах президента, чтобы пройти регистрацию, нужно собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам - 300 тысяч. Представители парламентских партий от сбора подписей освобождены.

Выборы президента пройдут 18 марта.

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