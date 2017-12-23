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Высший совет единороссов разработал стандарт благополучия граждан

Политика
23 декабря, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Отмечается, что это особенно актуально в условиях "объективного перехода к новому технологическому укладу - к новой индустриализации, новой экономике, новым технологиям и новым стандартам жизни"

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Высший совет "Единой России" разработал единый стандарт благополучия граждан, гарантированный государством, сообщил председатель партийного органа Борис Грызлов, рассказывая об итогах завершившегося в субботу съезда единороссов.

"Благодаря широкому обсуждению и привлечению к работе Высшего совета экспертного сообщества нам удалось выработать ряд важнейших инициатив, которые дополнят программу партии", - сказал политик. По его словам, это особенно актуально в условиях "объективного перехода к новому технологическому укладу - к новой индустриализации, новой экономике, новым технологиям и новым стандартам жизни".

Одной из инициатив Высшего совета стала "разработка и установление стандарта благополучия, призванного обеспечить единый социальный стандарт жизни граждан, гарантированный государством", подчеркнул Грызлов. Также предложено расширить возможность регионального сотрудничества, механизмы повышения заинтересованности регионов в экономическом развитии, среди которых сохранение за субъектами Федерации определенной доли прироста налоговых поступлений.

"В обществе также существует запрос на создание площадок диалога, обмена опытом, повышения квалификации для должностных лиц местного самоуправления и гражданских активистов, сопряженное со стимулированием гражданских инициатив, формированием центров гражданских инициатив, расширением возможностей участия молодежи в общественной жизни", - считает глава Высшего совета партии. Он также рассказал, что Высший совет единороссов работает над созданием механизмов и площадок для реализации программ международного сотрудничества, призванного компенсировать дефицит диалога в современных условиях, наращивать резерв народной дипломатии.

Грызлов обратил внимание, что ряд инициатив лег в основу текущей работы партии, в том числе на заседаниях программной комиссии. "Хочу отметить, что работа Высшего совета по актуализации программы партии продолжится и в новом году. Это направление будет сопровождать Экспертный совет Высшего совета", - заключил он.

На XVII съезде партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин выступил с речью, которую политики уже расценили как программную. В ней он обозначил пути дальнейшего развития страны. Глава государства заявил о необходимости работать на благо жителей России, но призвал единороссов не давать людям несбыточные обещания. На съезде также выступил лидер партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который пообещал Путину поддержку партии на президентских выборах и выразил надежду на его безусловную победу.

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"Единая Россия" XVII съезд "Единой России"
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