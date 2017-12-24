Делегация Госдумы в Пакистане примет участие в конференции по борьбе с терроризмом

ИСЛАМАБАД, 24 декабря. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным в столице Пакистана 24 декабря примет участие в межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом.

"В конференции примут участие делегации Афганистана, Ирана, Турции, Китая, России и Пакистана. Причем большая часть из них будет возглавляться спикерами национальных парламентов", - рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий, предположив, что эта масштабная конференция может перерасти в новый формат межпарламентского сотрудничества в регионе.

По его словам, целью форума является попытка подойти с "парламентского угла" к формированию новой архитектуры безопасности в регионе Центральной и Южной Евразии, где традиционно активны террористические формирования, а также присутствует фактор наркоугрозы. "По итогам конференции подразумевается принятие итоговой декларации. Формат проведения таких конференций может перерасти в постоянно действующий", - отметил он.

В управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ пояснили, что проведение конференции было инициировано пакистанской стороной и поддержано остальными ее участниками в июне 2017 года в Сеуле на полях второго Совещания спикеров парламентов Евразии, так как такой формат взаимодействия позволяет странам региона создать коммуникации по вопросу противодействия терроризму, в том числе в части сближения национальных законодательств.

В управлении также рассказали, что в рамках визита российской делегации в Исламабад пройдут двусторонние встречи с руководителями высших государственных органов Пакистана по вопросам двустороннего взаимодействия и сотрудничества. Кроме того, запланированы встречи с главами парламентов Ирана, Турции, Афганистана.

В начале декабря в Москве прошла международная конференция "Парламентарии против наркотиков", организованная Госдумой при участии Организации Объединенных Наций, в центре внимания которой были проблемы пресечения финансирования террористических организаций за счет наркоторговли.