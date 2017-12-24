Лавров выступает за участие постоянных членов СБ ООН в обсуждении кипрского урегулирования

ТАСС, 24 декабря. Россия выступает за участие всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе и России, в международной конференции по Кипру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кипрской газете Simerini, опубликованном в воскресенье.

По его словам, Москва отводит ООН центральное место в процессе урегулирования ситуации на острове, так как весь переговорный процесс осуществляется на основе резолюции Совета Безопасности ООН. "Поэтому логичным представляется наше предложение об участии всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе, разумеется, России, в обсуждении внешних аспектов урегулирования и, следовательно, в международной конференции по Кипр", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что эта идея была поддержала президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. "[Рассчитываем], что это будет способствовать формированию новой, соответствующей современным реалиям и интересам Кипра системы гарантий его безопасности", - добавил министр.

Глава МИД РФ добавил, что Россия считает неприемлемыми попытки навязывать извне готовые варианты для разрешения кипрской проблемы. По его словам, путь к восстановлению Кипра в качестве независимого и единого государства лежит через всеобъемлющее, справедливое и жизнеспособное решение кипрской проблемы. "Исходим из того, что внутрикипрские аспекты урегулирования - прерогатива самих сторон, - указал министр. - Поддержим то решение, которое будет найдено киприотами с учетом законных интересов обеих кипрских общин".

"Считаем неприемлемыми любые попытки навязывания извне готовых решений и искусственных временных графиков", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров также обратил внимание на то, что в Москве внимательно следят за ходом межобщинных переговоров по кипрскому урегулированию, проходящих при посредничестве и под эгидой ООН. "К сожалению, последний раунд переговоров не принес результатов, - напомнили в МИД РФ. - Он не привел к устранению существенных разногласий по ряду узловых проблем, касающихся в первую очередь гарантий безопасности будущего объединенного кипрского государства".

"Однако речь идет лишь об очередном этапе переговорного процесса, - отметил министр. - В этой связи убеждены в необходимости продолжения диалога, альтернативы которому не существует".

Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная "Турецкая республика Северного Кипра" (ТРСК).

В международной конференции по кипрскому урегулированию, которая проходит под эгидой ООН, принимают участие лидеры турецкой и греческой общины острова, представители Великобритании, Греции и Турции, а также Евросоюз в качестве наблюдателя.

Отношения РФ и Кипра

Сергей Лавров в интервью заявил, что у Москвы и Никосии есть значительный потенциал для развития экономического сотрудничества.

Как отметил министр, Россия нацелены на активную работу с Кипром для реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента республики Никоса Анастасиадиса в Москву в октябре этого года. "Конкретные направления практической кооперации сформулированы в итоговом протоколе десятого заседания Российско-кипрской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, - указал Лавров. - Убеждены, что в этой области существует значительный потенциал роста".

Глава российского дипведомства также обратил внимание на заметное увеличение товарооборота между странами. "В январе-сентябре рост составил 42,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил он. - Важно закрепить эту положительную динамику. Нарастить торгово-экономическое взаимодействие возможно путем совершенствования структуры торговли за счет увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, реализации инвестиционных проектов".

"Что касается энергетики, то в соответствии с решениями и рекомендациями октябрьского заседания межправкомиссии профильные российские и кипрские министерства и организации изучают перспективные направления партнерства, - отметил министр. - В частности в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, "зеленых" технологий".

Дело Браудера

Сергей Лавров выразил надежду, что компетентные органы республики проведут добросовестное и непредвзятое судебное расследование по уголовному делу в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Как напомнил министр, расследование по данному делу было приостановлено в соответствии с существующими на Кипре судебными процедурами. "Соответствующие разъяснения получены нами от компетентных юридических ведомств Республики Кипр и приняты к сведению, - сообщил Лавров. - Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности".

Глава МИД РФ также обратил внимание на развернутую в ряде СМИ кампанию, главной целью которой являлась дискредитация взаимодействие Москвы и Никосии в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам. "Безосновательно навязывается тезис о том, что российские запросы носят, якобы, политически мотивированный характер, а сотрудничество компетентных органов наших стран выходит, дескать, за рамки обычной международной правовой практики", - отметил он.

"Подобное сотрудничество - абсолютно нормальная практика для межгосударственных отношений, - подчеркнул Лавров. - Насколько нам известно, Кипр интенсивно осуществляет его и с другими странами, включая, например, США и Великобританию. Между тем, мишенью для спекуляций в медиа-пространстве выбрана Россия".

"Встает вопрос, кому это выгодно? Именно под углом зрения предвзятости следует рассматривать ситуацию, сложившуюся вокруг судебного расследования по делу Браудера, - указал глава российского дипведомства. - Считаем, что стремление самого Браудера и поддерживающих его кругов придать данному сюжету политическую окраску абсолютно безосновательно, поскольку речь идет о совершении указанным лицом налоговых и иных экономических преступлений на территории РФ".

В феврале 2017 года полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении Браудера и его партнера Ивана Черкасова по обвинению в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 3 млрд рублей. Как считает следствие, они не перечисляли налоги с нескольких компаний, в дальнейшем преднамеренно способствуя их банкротству. Действия Браудера и Черкасова относятся к 1996 году, потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве.

Гособвинитель попросил назначить наказание Браудеру в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей.