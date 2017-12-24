Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров выступает за участие постоянных членов СБ ООН в обсуждении кипрского урегулирования

Политика
24 декабря, 9:10 UTC+3 МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Глава МИД РФ добавил, что Россия считает неприемлемыми попытки навязывать извне готовые варианты для разрешения кипрской проблемы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Россия выступает за участие всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе и России, в международной конференции по Кипру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кипрской газете Simerini, опубликованном в воскресенье.

По его словам, Москва отводит ООН центральное место в процессе урегулирования ситуации на острове, так как весь переговорный процесс осуществляется на основе резолюции Совета Безопасности ООН. "Поэтому логичным представляется наше предложение об участии всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе, разумеется, России, в обсуждении внешних аспектов урегулирования и, следовательно, в международной конференции по Кипр", - подчеркнул глава МИД РФ.

Интервью

Никос Анастасиадис

Президент Республики Кипр: визит в Россию является прекрасной возможностью "сверить часы"

Перейти в раздел Интервью

Лавров напомнил, что эта идея была поддержала президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. "[Рассчитываем], что это будет способствовать формированию новой, соответствующей современным реалиям и интересам Кипра системы гарантий его безопасности", - добавил министр.

Глава МИД РФ добавил, что Россия считает неприемлемыми попытки навязывать извне готовые варианты для разрешения кипрской проблемы. По его словам, путь к восстановлению Кипра в качестве независимого и единого государства лежит через всеобъемлющее, справедливое и жизнеспособное решение кипрской проблемы. "Исходим из того, что внутрикипрские аспекты урегулирования - прерогатива самих сторон, - указал министр. - Поддержим то решение, которое будет найдено киприотами с учетом законных интересов обеих кипрских общин".

"Считаем неприемлемыми любые попытки навязывания извне готовых решений и искусственных временных графиков", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров также обратил внимание на то, что в Москве внимательно следят за ходом межобщинных переговоров по кипрскому урегулированию, проходящих при посредничестве и под эгидой ООН. "К сожалению, последний раунд переговоров не принес результатов, - напомнили в МИД РФ. - Он не привел к устранению существенных разногласий по ряду узловых проблем, касающихся в первую очередь гарантий безопасности будущего объединенного кипрского государства".

"Однако речь идет лишь об очередном этапе переговорного процесса, - отметил министр. - В этой связи убеждены в необходимости продолжения диалога, альтернативы которому не существует".

Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная "Турецкая республика Северного Кипра" (ТРСК).

В международной конференции по кипрскому урегулированию, которая проходит под эгидой ООН, принимают участие лидеры турецкой и греческой общины острова, представители Великобритании, Греции и Турции, а также Евросоюз в качестве наблюдателя.

Отношения РФ и Кипра

Сергей Лавров в интервью заявил, что у Москвы и Никосии есть значительный потенциал для развития экономического сотрудничества.

Смотрите также
Президент России Владимир Путин и президент Кипра Никос Анастасиадис после подписания документов о сотрудничестве в Ново-Огарево, 25 февраля 2017 года

Российско-кипрские отношения. Досье

Как отметил министр, Россия нацелены на активную работу с Кипром для реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента республики Никоса Анастасиадиса в Москву в октябре этого года. "Конкретные направления практической кооперации сформулированы в итоговом протоколе десятого заседания Российско-кипрской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, - указал Лавров. - Убеждены, что в этой области существует значительный потенциал роста".

Глава российского дипведомства также обратил внимание на заметное увеличение товарооборота между странами. "В январе-сентябре рост составил 42,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил он. - Важно закрепить эту положительную динамику. Нарастить торгово-экономическое взаимодействие возможно путем совершенствования структуры торговли за счет увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, реализации инвестиционных проектов".

"Что касается энергетики, то в соответствии с решениями и рекомендациями октябрьского заседания межправкомиссии профильные российские и кипрские министерства и организации изучают перспективные направления партнерства, - отметил министр. - В частности в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, "зеленых" технологий".

Дело Браудера

Сергей Лавров выразил надежду, что компетентные органы республики проведут добросовестное и непредвзятое судебное расследование по уголовному делу в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Как напомнил министр, расследование по данному делу было приостановлено в соответствии с существующими на Кипре судебными процедурами. "Соответствующие разъяснения получены нами от компетентных юридических ведомств Республики Кипр и приняты к сведению, - сообщил Лавров. - Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности".

Глава МИД РФ также обратил внимание на развернутую в ряде СМИ кампанию, главной целью которой являлась дискредитация взаимодействие Москвы и Никосии в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам. "Безосновательно навязывается тезис о том, что российские запросы носят, якобы, политически мотивированный характер, а сотрудничество компетентных органов наших стран выходит, дескать, за рамки обычной международной правовой практики", - отметил он.

"Подобное сотрудничество - абсолютно нормальная практика для межгосударственных отношений, - подчеркнул Лавров. - Насколько нам известно, Кипр интенсивно осуществляет его и с другими странами, включая, например, США и Великобританию. Между тем, мишенью для спекуляций в медиа-пространстве выбрана Россия".

"Встает вопрос, кому это выгодно? Именно под углом зрения предвзятости следует рассматривать ситуацию, сложившуюся вокруг судебного расследования по делу Браудера, - указал глава российского дипведомства. - Считаем, что стремление самого Браудера и поддерживающих его кругов придать данному сюжету политическую окраску абсолютно безосновательно, поскольку речь идет о совершении указанным лицом налоговых и иных экономических преступлений на территории РФ".

В феврале 2017 года полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении Браудера и его партнера Ивана Черкасова по обвинению в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 3 млрд рублей. Как считает следствие, они не перечисляли налоги с нескольких компаний, в дальнейшем преднамеренно способствуя их банкротству. Действия Браудера и Черкасова относятся к 1996 году, потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве.

Гособвинитель попросил назначить наказание Браудеру в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-кипрские отношения
Персоны
Анастасиадис, Никос Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Кипр Турция Греция Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
2
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
3
СМИ: крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет в Китае
4
Боксер Мэйуэзер предложил чемпиону НБА Брайанту сыграть в баскетбол на $1 млн
5
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
6
Инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ
7
Президент Литвы заявила, что не отказывается от сотрудничества с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама