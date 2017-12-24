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Лавров: РФ надеется, что Евросоюз преодолеет инерцию русофобского мышления

Политика
24 декабря, 9:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что "в политических и деловых кругах ЕС все чаще звучит недовольство в связи с санкционной спиралью, раскрученной Брюсселем под давлением Вашингтона"

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© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Россия надеется, что Евросоюз перестанет идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые используют антироссийские настроения для решения своих узкокорыстных задач. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кипрской газете Simerini, опубликованном в воскресенье.

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По его словам, в политических и деловых кругах ЕС все чаще звучит недовольство в связи с санкционной спиралью, раскрученной Брюсселем под давлением Вашингтона. "В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" - перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", - подчеркнул глава МИД РФ.

Российский министр также дал высокую оценку позиции Кипра, который выступает за скорейшую нормализацию отношений Россия-ЕС. "Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в ЕСовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур", - добавил Лавров.

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