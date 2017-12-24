Лавров: РФ надеется, что Евросоюз преодолеет инерцию русофобского мышления

ТАСС, 24 декабря. Россия надеется, что Евросоюз перестанет идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые используют антироссийские настроения для решения своих узкокорыстных задач. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кипрской газете Simerini, опубликованном в воскресенье.

По его словам, в политических и деловых кругах ЕС все чаще звучит недовольство в связи с санкционной спиралью, раскрученной Брюсселем под давлением Вашингтона. "В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" - перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", - подчеркнул глава МИД РФ.

Российский министр также дал высокую оценку позиции Кипра, который выступает за скорейшую нормализацию отношений Россия-ЕС. "Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в ЕСовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур", - добавил Лавров.