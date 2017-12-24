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Инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ

Политика
24 декабря, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Бизнесмен уточнил, что планирует в воскресенье сдать необходимые документы в ЦИК

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Сергей Полонский

Сергей Полонский

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Инициативная группа граждан, в которую вошли 520 человек, в воскресенье выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ. Мероприятие прошло в спортивном комплексе "Крылатское".

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Сергей Полонский

Биография российского предпринимателя Сергея Полонского

Выступая перед гражданами, Полонский вкратце изложил свою предвыборную программу. "Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия - развиватель", - заявил он, напомнив о своем 25-летнем опыте работы девелопером. "Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов", - продолжил он.

Самовыдвиженец в связи с этим обратил внимание, что на последних президентских выборах в США победил его коллега по профессии, и сообщил, что у него и Дональда Трампа по ряду проектов были "одни и те же архитекторы и конструкторы". "Будущее за людьми, которые умеют созидать", - уверен он.

Полонский предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту и прежде всего снизить стоимость кредитов для бизнеса. "России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед", - добавил он. Среди других идей бизнесмена - добиться переезда Госдумы и Совета Федерации в комплекс "Москва-сити". "Наш девиз - за всех", - заключил он.

Заседание инициативной группы, основную часть которой составили пожилые женщины, прошло весьма бурно. Граждане в задних рядах активно дискутировали друг с другом и Полонскому неоднократно приходилось перекрикивать своих сторонников и призывать их к спокойствию. "Если мы не можем себя прилично вести, что мы тогда требуем от страны?" - возмутился бизнесмен. Отвечая позднее на вопрос ТАСС, Полонский уточнил, что планирует сдать необходимые документы в Центризбирком РФ уже в воскресенье.

Самовыдвиженцы должны подать документы для выдвижения не позднее 7 января, кандидаты от партий - не позднее 12 января; после выдвижения для кандидатов наступает этап сбора подписей. Полонскому как самовыдвиженцу для регистрации на выборах президента необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января. Выборы президента РФ пойдут 18 марта 2018 года.

О деле Полонского

Адвокат Полонского Роман Котельников в ноябре направил запрос на имя председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой с просьбой сообщить официальную позицию ведомства о возможности участия Полонского в выборах президента РФ в марте 2018 года. Он указал, что суд при вынесении приговора переквалифицировал обвинение Полонскому с части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество", предусматривает до 10 лет лишения свободы и относится к категории тяжких преступлений) на часть 3 статьи 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", предусматривала до пяти лет лишения свободы, относилась к категории преступлений средней тяжести, утратила силу в 2016 году). Таким образом, Полонский не был осужден за тяжкое преступление. К тому же лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым, а Полонский был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

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Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела

В ответе ЦИК за подписью секретаря комиссии Майи Гришиной отмечается, что "каждый гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом, после официального опубликования решения о назначении выборов вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность президента РФ".

"Центральная избирательная комиссия РФ после приема необходимых для регистрации кандидата документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации", - говорится в письме.

Это, отметили в ЦИК, относится и к Полонскому. Также в ответе комиссии подчеркивается, что "ЦИК России как государственный орган не высказывал никаких позиций в отношении наличия либо отсутствия у Полонского пассивного избирательного права".

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Выборы президента РФ - 2018
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Трамп, Дональд Полонский, Сергей Юрьевич Памфилова, Элла Александровна
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