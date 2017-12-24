Кандидат "Женского диалога" Семерикова подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова в воскресенье подала в Центризбирком России документы, необходимые для выдвижения на выборы президента, передает корреспондент ТАСС.

"Я буду отстаивать права многодетных матерей", - сказала Семерикова во время процедуры подачи документов. В частности, она заявила, что будет защищать права этой категории граждан при выделении земельных участков. По слова Семириковой, эти участки выделяются нередко без необходимой инфраструктуры, на заболоченных землях или других непригодных территориях.

Семерикову утвердили кандидатом на съезде партии 20 декабря.

При выдвижении кандидат лично должен прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с решением о его выдвижении. Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, кандидаты от партий - не позднее 12 января.

После выдвижения для кандидатов наступает этап сбора подписей. Семериковой как кандидату от непарламентской партии для регистрации необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.