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Журналист Лурье подаст документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборы

Политика
24 декабря, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Олег Лурье подчеркнул, что в основу его программы ляжет тема борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Журналист Олег Лурье принял решение баллотироваться в президенты РФ, чтобы бороться с жуликами и ворами. Он сообщил, что в воскресенье подаст документы в Центризбирком.

"Я выдвигаюсь в кандидаты на должность президента Российской Федерации и благодарю инициативную группу граждан России, которые поддержали мою кандидатуру. Сегодня буду сдавать документы в ЦИК РФ. Обращаюсь ко всем своим читателям с просьбой о поддержке в день выборов, 18 марта 2018 года. Нет жуликам и ворам!", - написал Лурье на своей странице в Facebook.

"Иду на выборы. Видя происходящее, я принял решение баллотироваться в президенты Российской Федерации. Более двадцати пяти лет я занимаюсь журналистскими расследованиями коррупции, в результате моих расследований десятки чиновников, нечистоплотных банкиров и жуликоватых аферистов оказались на нарах или лишились своих постов", - пишет журналист.

Он подчеркнул, что в основу его программы ляжет тема борьбы с жуликами и ворами. "Не имитация борьбы, какую демонстрируют некоторые оппозиционные кандидаты, а реальная. Жулики и воры - это и Навальный, который обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги "на выборы", - подчеркнул Лурье.

К числу жуликов и воров он также причислил сотни чиновников, находящихся у власти, "но при этом каким-то образом имеющие роскошные особняки и многомиллиардные банковские счета", а также "коммерсантов", собирающих деньги с россиян на строительство, а потом исчезающих с деньгами".

Регистрация самовыдвиженцев

По закону в собрании избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата должны принять участие не менее 500 человек. Таких собраний может состоятся несколько. После этого самовыдвиженец должен до 7 января включительно подать в ЦИК РФ документы.

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Самовыдвиженец должен лично принести в ЦИК ходатайство о регистрации группы, созданной в его поддержку, нотариально заверенный протокол регистрации членов группы, протокол собрания группы, а также заявление о согласии баллотироваться, сведения о размере и источниках дохода кандидата и его супруга за шесть лет, данные об имуществе, банковских вкладах и ценных бумагах, недвижимости за границей, судимостях. ЦИК в течение пяти дней проверяет документы, регистрирует группу избирателей, уполномоченных кандидата по финансовым вопросам и дает разрешение на открытие специального избирательного счета.

Затем наступает период сбора подписей. Самовыдвиженцу, для того чтобы стать зарегистрированным кандидатом на выборах, необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей. Сдавать в ЦИК документы для регистрации и подписи можно будет с 27 декабря до 31 января, выборы пройдут 18 марта.

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