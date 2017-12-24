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Источник: съезд справороссов может поддержать Путина на выборах президента РФ

Политика
24 декабря, 19:56 UTC+3

Съезд партии пройдет 25 января в Москве

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президиум центрального совета "Справедливой России" рекомендовал съезду партии поддержать на выборах президента РФ кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, сообщил ТАСС в воскресенье источник в партии.

"Президиум рекомендовал съезду поддержать кандидатуру Путина", - сказал собеседник агентства.

Съезд "Справедливой России", где будет принято решение о формате участия партии в выборах главы государства, пройдет 25 января в Москве.

Президиум центрального совета - постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган партии "Справедливая Россия", осуществляющий в период между съездами руководство ее деятельностью.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.

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"Справедливая Россия" Выборы президента РФ - 2018
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