Источник: съезд справороссов может поддержать Путина на выборах президента РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президиум центрального совета "Справедливой России" рекомендовал съезду партии поддержать на выборах президента РФ кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, сообщил ТАСС в воскресенье источник в партии.

"Президиум рекомендовал съезду поддержать кандидатуру Путина", - сказал собеседник агентства.

Съезд "Справедливой России", где будет принято решение о формате участия партии в выборах главы государства, пройдет 25 января в Москве.

Президиум центрального совета - постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган партии "Справедливая Россия", осуществляющий в период между съездами руководство ее деятельностью.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.