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Путин по телефону поздравил Алиева с днем рождения

Политика
24 декабря, 23:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Российский лидер пожелал азербайджанскому коллеге крепкого здоровья, дальнейших успехов на высоком посту главы государства и всего самого доброго

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым поздравил его с днем рождения и пожелал дальнейших успехов на посту главы государства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов на высоком посту главы государства и всего самого доброго", - говорится в сообщении.

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Алиев, Ильхам Гейдар оглы Путин, Владимир Владимирович
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