Путин по телефону поздравил Алиева с днем рождения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым поздравил его с днем рождения и пожелал дальнейших успехов на посту главы государства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов на высоком посту главы государства и всего самого доброго", - говорится в сообщении.