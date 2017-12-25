Путин проведет традиционную встречу с парламентариями

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как обычно в конце года, встретится с руководством Совета Федерации и Государственной Думы, а также профильных комитетов двух палат.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "на встрече будут подведены итоги деятельности парламента страны, планируется обсудить актуальные вопросы законопроектной деятельности и приоритетные задачи на будущий год"

По мнению первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, разговор может пойти не только об итогах законотворческой работы в 2017 году, но и о планах на 2018-й. Ранее он говорил журналистам, что один из вопросов, скорее всего, "будет связан с законотворческой деятельностью, с итогами работы в течение этого года и задачами, которые на следующий год будут стоять". По словам Кириенко, повестка встречи будет зависеть от того, "как решит президент". Первый замглавы Администрации президента отмечал, что у главы государства "всегда достаточное количество вопросов, которые стоит обсудить с руководством парламента".

Несколько конкретных вопросов, которые намерены поднять парламентарии, называл журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, у многих будет возможность "выступить со своими предложениями, которые есть в рамках реализации поручений президента".

Также, говорил Володин, планируется обсудить озвученные Путиным инициативы, касающиеся поддержки и защиты бизнеса, в том числе в плане перевода части средств в Россию, проведения амнистии капиталов. Он подчеркнул, что парламентарии поддерживают президента в этих инициативах, а разговор с главой государства "позволит более эффективно решить эти проблемы через внесение поправок и законодательное регулирование".

На встрече в четверг, 21 декабря, в Кремле с представителями крупного бизнеса Путин поручил обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов в РФ.

Работа палат парламента

Госдума 22 декабря завершила осеннюю сессию - третью для седьмого депутатского созыва. Володин считает одним из основных приоритетов уходящего парламентского сезона законодательное обеспечение Послания президента Федеральному собранию. Спикер Госдумы рассказывал, что план включал 97 законов, из которых 74 должны были принять в 2017 году, еще 23 - в 2018-м. Как отметил Володин, все запланированные 74 закона были приняты.

Совет Федерации еще не закончил работу, 26 декабря сенаторы соберутся на 426-е заседание. Им предстоит рассмотреть десятки законов, принятых Госдумой.