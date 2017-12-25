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"Справедливая Россия" проведет съезд для поддержки выдвижения Путина на выборах президента

Политика
25 декабря, 0:09 UTC+3 МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Как ранее сообщил лидер партии Сергей Миронов, справороссы откажутся от участия своего кандидата в избирательной гонке

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Справедливая Россия" проведет в понедельник предвыборный съезд, где будет принято решение о формате участия партии в президентской избирательной кампании. Cправороссы не будут выдвигать своего кандидата и поддержат на выборах кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина.

Съезд, который для партии справороссов станет девятым по счету, пройдет в Москве в Центре международной торговли. Как сообщает партийная пресс-служба, в его работе примут участие порядка 250 делегатов и около 300 гостей. С основным докладом выступит лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Поддержка Путина

Между тем позиция партии стала известна еще вечером 24 декабря. Президиум центрального совета "Справедливой России" рекомендовал съезду поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах главы государства. Как заявил журналистам Миронов, справороссы откажутся от участия своего кандидата в избирательной гонке.

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При этом, по его словам, представители "Справедливой России" намерены войти в состав инициативной группы по выдвижению Путина. Как стало известно ТАСС, среди них будет сам Миронов, а также такие видные члены партии как Ольга Епифанова, Михаил Емельянов, Елена Драпеко и другие. Также справороссы рассчитывают стать членами избирательного штаба Путина и активно агитировать за его избрание.

Участие "Справедливой России" в выборах президента

Партия "Справедливая Россия" была зарегистрирована в 2006 году. На выборах президента в 2008 году справороссы поддержали кандидатуру Дмитрия Медведева, в 2012 году партийным кандидатом был Сергей Миронов. Тогда он занял последнее место.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Драпеко, Елена Григорьевна Миронов, Сергей Михайлович Епифанова, Ольга Николаевна Емельянов, Михаил Васильевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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