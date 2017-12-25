Путин призвал изучить политическую работу ряда компаний в сети в предвыборный период

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал внимательно проанализировать работу иностранных компаний в соцсетях в период предвыборной кампании в России.

На встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации глава государства обратил внимание, что "в известной достаточно мощной стране за океаном наши средства массовой информации начали ставить в разряд иностранных агентов, причем регулирование там (в США - прим. ТАСС) этих иностранных агентов гораздо более жесткое, чем то, которое предложено в нашем законе".

Он напомнил, что доля рекламного времени у RT и Sputnik в США была минимальной - сотые доли процента, несмотря на поднятую потом вокруг этого шумиху. "А у нас что? Сколько у нас их [компаний] присутствует здесь?" - обратил внимание президент.

"Нам ни в коем случае нельзя сужать пространство свободы в интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в сети, в социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь, - сказал Путин. - В том числе, надо будет внимательно проанализировать, как они будут вести себя в ходе президентской избирательной кампании".

Путин отметил, что сказанное им по данному вопросу - "это не решение, это пока только мысли вслух". "Я сейчас не говорю, что нужны скоропалительные решения, это не сейчас и не перед выборами надо делать. А надо посмотреть, что происходит, проанализировать, а потом на ясном глазу принимать решения, если мы вместе с вами решим, что эти решения будут нужны", - обратился президент к парламентариям.