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Володин передал Путину благодарность парламентов стран Центральной Азии за победу над ИГ

Политика
25 декабря, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

По словам спикера Госдумы, участники конференции, посвященной вопросам борьбы с терроризмом, поблагодарили президента России за позицию, которую он занял по Сирии

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту РФ Владимиру Путину слова благодарности за разрешение сирийского вопроса от глав парламентов стран - участниц конференции, посвященной вопросам борьбы с терроризмом. Мероприятие состоялось в воскресенье в Пакистане при участии Афганистана, Ирана, Китая, России и Турции.

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"Все [представители всех стран-участниц] говорили о позитивном опыте по борьбе с терроризмом и по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", ИГ). Хотелось бы от имени глав парламентов стран поблагодарить вас за позицию, которую вы заняли по Сирии", - сказал Володин в понедельник на встрече Путина с руководством Федерального собрания.

7 декабря начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что задача по разгрому незаконных вооруженных формирований террористической организации ИГ на территории Сирии, решавшаяся Вооруженными силами РФ, выполнена. 11 декабря президент России Владимир Путин, выступая на авиабазе Хмеймим, заявил, что ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили группировку международных террористов в САР, и отдал приказ о выводе большей части российской группировки войск из Сирии.

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