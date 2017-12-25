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Путин: ситуация в Афганистане была бы хуже, если бы там не было войск США

Политика
25 декабря, 20:14 дата обновления: 25 декабря, 20:30 UTC+3

Глава государства отметил, что у России и США "сложные отношения, но мы должны объективно подходить к делу"

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал быть объективными и признать, что без присутствия в Афганистане войск США ситуация там была бы хуже. Об этом он заявил на встрече с руководством палат Федерального собрания.

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"Действительно, она [ситуация с террористической угрозой в Афганистане] ухудшилась, это правда, она продолжает деградировать. Но если бы там не было США, наверное, было бы еще хуже", - сказал президент, подчеркнув, что у России и США "сложные отношения, но мы должны объективно подходить к делу".

Глава государства заметил, что практически по всей протяженности границы между Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном стоят боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ). Путин подчеркнул, что несмотря ни на что, есть и позитивные сигналы. "Я сегодня разговаривал с президентом Туркменистана, и он напомнил о своих планах строительства газопроводной системы через территорию Афганистана и дальше к соседям - в Пакистан, Индию. Он приглашает нас принять участие. В целом, некоторые проекты там действительно реализуются, реализуются вполне успешно, в том числе Туркменистаном. Но надо посмотреть, конечно, насколько реализуемы будут проекты подобного рода", - отметил глава государства.

По мнению Путина, настораживающим элементом, который ухудшает ситуацию, является появление в Афганистане боевиков "Исламского государства" (запрещенного в России), которое уже вступило в противоборство с "Талибаном". "Это дополнительно ситуацию там ухудшает", - заключил Путин. 

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