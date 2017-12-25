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Путин попросил парламентариев не уходить перед выборами с головой в политическую борьбу

Политика
25 декабря, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Президент России призвал парламентариев не забывать о законотворческой работе

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил парламентариев в преддверие выборов не уходить с головой в политическую борьбу и не забывать о законотворческой работе. Об этом он заявил на встрече с руководством палат Федерального собрания.

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Он напомнил, что в парламенте представлены несколько партий, которые также выдвигают своих кандидатов на выборы президента в 2018 году. Он отметил, что "и нижняя, и верхняя палата не должны ни в ком случае сосредоточить всю свою работу только на текущем политическом календаре".

"Нужно решать и сущностные задачи жизни страны, нужно обеспечить, безусловно, принятие необходимых законодательных норм, которые страна ждет и нуждается. Я вас прошу просто не уходить с головой в политическую борьбу и не забыть о главной работе - законотворческой", - сказал Путин.

По словам главы государства, работа над законопроектами в правительстве должна сопровождаться подготовкой соответствующих подзаконных нормативных актов. Владимир Путин назвал важным своевременное принятие подзаконных актов (которые необходимы для реализации соответствующих законов).

"Это проблема существует давно, странно, что она до сих пор носит такой острый характер", - отреагировал глава государства на выступление одного из парламентариев. Путин напомнил, что еще несколько лет назад в правительстве было принято решение о том, что подзаконные акты должны готовиться параллельно с работой над законопроектом.

"Судя по всему этого не происходит до сих пор, нужно будет с правительством отдельно это проговорить", - заключил президент.

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