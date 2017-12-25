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В Совфеде заявили, что ЦИК не нарушил закон из-за отказа Навальному в регистрации

Политика
25 декабря, 22:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Сенатор Андрей Клишас отметил, что законодательство РФ соответствует "всем международным стандартам в части ограничения избирательных прав лиц, осужденных по уголовным статьям"

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. ЦИК, который в понедельник отказал в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения блогера Алексея Навального, действует строго в рамках закона. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"ЦИК действует строго в рамках действующего закона, у ЦИК нет никакого маневра в данном вопросе. Комиссия должна соблюдать закон", - сказал Клишас.

По его словам, российское законодательство соответствует "всем международным стандартам в части ограничения избирательных прав лиц, осужденных по уголовным статьям, в том числе, и стандартам Совета Европы".

Отказ Навальному

Ранее ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия судимости по статье Уголовного кодекса, относящейся к категории тяжких - "Присвоение и растрата", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данной статье Навальный был осужден в 2017 году по делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком на один год и пять месяцев.

Согласно российскому законодательству, не имеют права быть избранными граждане РФ, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость. Кроме того, они не могут избираться в течение 10 лет после погашения или снятия судимости за тяжкое преступление, для совершивших особо тяжкое преступление этот срок составляет 15 лет.

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Навальный также был осужден по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток" вместе со своим братом Олегом Навальным в 2014 году. Суд вынес в отношении братьев приговор по ст. 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", позднее статья утратила силу) и пункту "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору"). Алексей Навальный получил три с половиной года заключения условно, его брат Олег - три с половиной года колонии общего режима.

При этом Навальный заявляет о намерении участвовать в президентской кампании, утверждая, что, согласно Конституции РФ, права быть избранным нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова неоднократно поясняла, что Навальный на данный момент не может баллотироваться на выборах из-за имеющейся судимости, на это обращала внимание и Генпрокуратура РФ. По словам Памфиловой, Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.

Аналогичные ограничения применяются и к другим претендентам на выборные должности, имеющим по закону ограничения для участия в выборах.

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