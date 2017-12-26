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Инициативная группа поддержки Путина выдвинет его в президенты

Политика
26 декабря, 0:24 UTC+3 МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Мероприятие пройдет в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Инициативная группа по выдвижению президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства 2018 года соберется во вторник в Москве.

Как сообщила ТАСС один из инициаторов создания оргкомитета по подготовке заседания инициативной группы, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, мероприятие пройдет в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ.

О процедуре

Поскольку Путин решил баллотироваться на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца, собрание инициативной группы в его поддержку является обязательной процедурой для включения действующего главы государства в избирательную кампанию.

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Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом, о месте и времени собрания не позднее чем за пять дней до дня его проведения должна быть оповещена ЦИК РФ или избирком региона, где такое собрание проводится. Соответствующее уведомление в ЦИК РФ поступило 20 декабря.

После проведения собрания группы кандидат не позднее 7 января должен будет лично обратиться в Центризбирком с ходатайством о регистрации группы и рядом других документов, которые комиссия рассматривает в течение пяти дней. В случае положительного решения ЦИК регистрирует уполномоченных группы и дает право на открытие специального счета в Сбербанке для финансирования кампании. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей избирателей, проживающих на его территории.

Поддержка Путина

О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции 14 декабря он уточнил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения. При этом глава государства подчеркнул, что рассчитывает на поддержку со стороны партий, общественных организаций, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему.

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19 декабря прошло заседание оргкомитета по подготовке заседания инициативной группы. По его итогам сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева сообщила, что в инициативную группу войдет более 500 человек, представители ОНФ, "Единой России" и других партий, а также добровольческих объединений и волонтерских организаций, например, "Волонтеров Победы".

Как поясняла Амельченкова, для создания оргкомитета она обратилась к режиссеру Станиславу Говорухину, возглавлявшему штаб Путина на последних выборах, и секретарю Общественной палаты РФ Валерию Фадееву, которые "дали дельные советы и порекомендовали связаться с еще двумя организациями - ОНФ и "Единой Россией", после чего было определено, кто будет приглашен в оргкомитет. По ее словам, Говорухин лично позвонил Путину и "получил одобрение на то, чтобы [их] инициативная группа стала организатором заседания группы избирателей".

По данным источника ТАСС, в группу могут войти ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Среди них он называет вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, вице-спикера Госдумы, главу фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, заместителей председателя Госдумы Петра Толстого, Ольгу Тимофееву и первого вице-спикера Александра Жукова, всех заместителей главы думской фракции "Единая Россия" - Андрея Исаева, Виктора Пинского, Раису Кармазину, Адальби Шхагошева и Виктора Кидяева.

Источник подтвердил, что в состав группы войдет Говорухин, возглавляющий думский комитет по культуре, председатели других комитетов обеих палат российского парламента.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник также подтвердила, что "целый ряд сенаторов планируют принять участие в инициативной группе". При этом она отметила, что пофамильные данные появятся только после официальной регистрации группы.

Известно, что в состав группы войдут не только представители "Единой России", считающей Путина своим моральным лидером и на съезде 22 декабря официально поддержавшей его выдвижение, но и других партий.

Так, примут участие в работе группы лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и еще 10-15 представителей партии, которая на этот раз на выборах решила не выдвигать своего кандидата и поддержать Путина. По словам Миронова, от справороссов в группе в основном будут представлены депутаты, среди которых Галина Хованская, Ольга Епифанова, Елена Драпеко, Олег Нилов, Михаил Емельянов, Валерий Газзаев. Предполагается, что будут в группе и члены других партий, непосредственно не участвующих в кампании и поддерживающих Путина, например, "Родины", "Гражданской платформы".

Помимо парламентариев, как ожидается, в инициативную группу войдут лидеры общественного мнения, деятели культуры, науки, искусства, спорта, работники разных сфер промышленности, здравоохранения, образования.

Сам Путин на заседании инициативной группы присутствовать не будет. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, на этот день у президента "достаточно загруженный график", кроме того, "в данном случае присутствие президента [на мероприятии] не требуется".

Песков также не исключил, что документы для выдвижения Путин подаст в ЦИК до нового года.

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Выборы президента РФ - 2018
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