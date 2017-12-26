СФ завершит сессию рассмотрением соглашения по базе в Сирии и пакета "детских" законов

МОСКВА, 26 декабря./ТАСС/. Совет Федерации во вторник на последнем в уходящем году заседании рассмотрит ратификацию соглашения о базе ВМФ в сирийском Тартусе, а также пакет демографических законов, включающих в себя введение ежемесячных выплат семьям с детьми, продление действия материнского капитала. Кроме того, в повестке дня - ряд других социально важных законов, в частности, повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, внедрение системы мониторинга движения лекарственных средств.

Также ожидается обсуждение проекта заявления Совфеда в связи с принятием Сеймом Латвии закона "О статусе участника Второй мировой войны".

На завершающем осеннюю сессию заседании парламентариям предстоит рассмотреть около ста вопросов, среди которых - ратификации международных договоров и соглашений, в том числе Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции, соглашение с Сирийской Арабской Республикой о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе.

Сенаторы рассмотрят изменения в пенсионное законодательство, в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за телефонный терроризм, а также в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Кроме того, предстоит рассмотреть целый ряд "антитеррористических" законов, которые, в частности, предусматривают ужесточение ответственности за телефонный терроризм, за финансирование терроризма, а также за вербовку в ряды террористов.

Сенаторы содержательно поработали в уходящем году

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что верхняя палата по итогам 2017 года поработала "содержательно и плотно". "Итоги года удовлетворительные. Мы провели 23 заседания Совфеда, принято более 500 законов, состоялось свыше 100 круглых столов и парламентских слушаний", - сообщила Матвиенко в понедельник журналистам.

По ее словам, сделано много реальных, конкретных дел по региональной повестке. "Мы понимаем, что нам предстоит в следующем году, адекватно оцениваем, никакого головокружения от успехов у нас нет. Мы нацелены на те проблемы, которые остаются, которые не удалось еще решить и настроены на такую же содержательную работу и в следующем году", - сказала Матвиенко.