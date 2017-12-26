Глава администрации одного из районов Самарской области избрана мэром Самары

ТАСС, 26 декабря. Депутаты Самарской городской думы на заседании во вторник избрали мэром города главу администрации Железнодорожного района Самарской области Елену Лапушкину. Об этом сообщили ТАСС в управлении информации и аналитики администрации города.

Должность главы Самары стала вакантной после отставки в октябре главы города Олега Фурсова в связи с его переходом на работу в правительство Самарской области.

"Сегодня состоялось заседание думы городского округа Самара, на котором избран новый глава. Депутаты Самарской городской думы большинством голосов выбрали на пост главы Елену Лапушкину, сейчас она готовиться к присяге", - сказали в управлении.

Официально новый глава города вступит в должность 26 декабря после принесения присяги. Ранее конкурсная комиссия отобрала троих кандидатов на этот пост из 44 претендентов, подавших заявки на конкурс. В их числе, кроме Лапушкиной, советник директора управляющей компании "ОЭК" Антон Алимов и гендиректор компании "Экостройресурс" Константин Ряднов.

По окончании заседания Лапушкина рассказала журналистам, что, в частности, планирует уделить особое внимание подготовке к предстоящему ЧМ-2018. Среди целей, которые она ставит перед собой на новом посту, - формирование крепкой команды, достижение открытости власти и умение советоваться с жителями.

В разное время Лапушкина работала в Куйбышевском машиностроительном производственном объединении "Металлист", была председателем комитета по делам молодежи администрации Железнодорожного района, заместителем главы администрации Железнодорожного района. В июле 2013 года назначена главой администрации Железнодорожного района, который она возглавляла до настоящего времени. В марте 2017 года вошла в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления от Самарской области.