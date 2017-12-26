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Глава администрации одного из районов Самарской области избрана мэром Самары

Политика
26 декабря, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Елена Лапушкина сменила на этом посту Олега Фурсова в связи с его переходом на работу в правительство Самарской области

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ТАСС, 26 декабря. Депутаты Самарской городской думы на заседании во вторник избрали мэром города главу администрации Железнодорожного района Самарской области Елену Лапушкину. Об этом сообщили ТАСС в управлении информации и аналитики администрации города.

Должность главы Самары стала вакантной после отставки в октябре главы города Олега Фурсова в связи с его переходом на работу в правительство Самарской области.

"Сегодня состоялось заседание думы городского округа Самара, на котором избран новый глава. Депутаты Самарской городской думы большинством голосов выбрали на пост главы Елену Лапушкину, сейчас она готовиться к присяге", - сказали в управлении.

Официально новый глава города вступит в должность 26 декабря после принесения присяги. Ранее конкурсная комиссия отобрала троих кандидатов на этот пост из 44 претендентов, подавших заявки на конкурс. В их числе, кроме Лапушкиной, советник директора управляющей компании "ОЭК" Антон Алимов и гендиректор компании "Экостройресурс" Константин Ряднов.

По окончании заседания Лапушкина рассказала журналистам, что, в частности, планирует уделить особое внимание подготовке к предстоящему ЧМ-2018. Среди целей, которые она ставит перед собой на новом посту, - формирование крепкой команды, достижение открытости власти и умение советоваться с жителями.

В разное время Лапушкина работала в Куйбышевском машиностроительном производственном объединении "Металлист", была председателем комитета по делам молодежи администрации Железнодорожного района, заместителем главы администрации Железнодорожного района. В июле 2013 года назначена главой администрации Железнодорожного района, который она возглавляла до настоящего времени. В марте 2017 года вошла в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления от Самарской области.

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