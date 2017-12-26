Съезд партии "Зеленые" поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Съезд экологической партии "Зеленые" объявил о поддержке действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом заявила во вторник секретарь съезда партии Галина Пантелеева.

"Делегаты и участники съезда партии заявляют о полной поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году и готовности дальнейшей совместной деятельности на благо России. Решение принято единогласно", - сказала секретарь съезда Галина Пантелеева.

Председатель партии "Зеленые" Анатолий Панфилов пояснил, что главными аргументами для партии в этом вопросе стали меры, принятые Владимиром Путиным по укреплению государственности, улучшению благополучия населения, решению социально-экономических и экологических проблем.

"Последние годы вопросы экологической безопасности, повышения качества окружающей среды, рационализации природопользования стали постоянной составляющей государственной политики президента Путина", - добавил Панфилов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.