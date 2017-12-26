Более 300 инженерных групп Росгвардии проверяют сигналы о "минировании" объектов в РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 300 инженерно-технических групп Росгвардии в круглосуточном режиме реагируют на сигналы о "минировании" объектов по всей России.

Об этом сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов на пресс-конференции в ТАСС.

"Для оперативного реагирования на угрозы от "телефонных террористов" применяется большое количество инженерно-технических групп. С начала мероприятий по нелетальному терроризму мы применили около 300 таких групп, они работают в круглосуточном режиме", - сказал он.

По словам Меликова, сотрудниками Росгвардии обследовано более 3 тыс. объектов. Он отметил, что необходимо проверять каждый сигнал о "минировании", так как угроза терактов с применением взрывных устройств реальна.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. В общей сложности с сентября по декабрь анонимные звонки поступали в 190 городах, были "заминированы" более 3,5 тыс. объектов и эвакуированы более 2,5 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.