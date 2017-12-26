Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: призывы бойкотировать выборы нужно проверить на соответствие закону

Политика
26 декабря, 13:01 дата обновления: 26 декабря, 13:23 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что неучастие блогера Алексея Навального в президентских выборах не скажется на их легитимности

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Призывы бойкотировать президентские выборы в России, которые состоятся в марте 2018 года, нужно проверить на предмет соответствия российскому законодательству.

Смотрите также

Кто может и кто не может участвовать в выборах президента РФ. Досье

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию блогера Алексея Навального, которому ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ из-за судимости.

"Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", - сказал Песков.

Он также отметил, что неучастие Навального в президентских выборах не скажется на их легитимности. "Безусловно, неучастие [в выборах] одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов", - сказал представитель Кремля. При этом Песков не стал комментировать непосредственно решение Центризбиркома по Навальному. "ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством РФ", - сказал пресс-секретарь президента.

ЦИК ранее отказал в регистрации инициативной группы Навального в связи с наличием судимости по статье УК, которая относится к категории тяжких - "Присвоение и растрата" (до 10 лет лишения свободы). Навальный был осужден по данной статье в 2017 году по делу "Кировлеса". Блогер поулчил пять лет условно с испытательным сроком на год и пять месяцев.

Смотрите также

ЦИК: количество желающих участвовать в выборах президента увеличилось до 45 человек

ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ

ЦИК РФ отказал Лурье в праве участвовать в выборах президента из-за судимости

Согласно законодательству РФ, россияне, которые были приговорены к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие неснятую или непогашенную судимость на день голосования, не имеют права избираться. После погашения или снятия судимости за тяжкое преступление они также не могут быть избранными еще в течение 10 лет и 15 лет, есл было совершено особо тяжкое преступление.

Блогер также получил 3,5 года условно по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток" вместе со своим братом Олегом (он получил 3,5 года колонии общего режима). Суд вынес в отношении братьев приговор по статье 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", позднее статья утратила силу) и пункту "а" части 3 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору").

При этом Навальный все еще заявляет о намерении участвовать в президентской кампании, утверждая, что, согласно Конституции РФ, права быть избранным нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее неоднократно поясняла, что Навальный на данный момент не может баллотироваться на выборах из-за имеющейся судимости, на это обращала внимание и Генпрокуратура РФ. По ее словам, блогер сможет участвовать в выборах после 2028 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Сахалине штормовым ветром с балкона унесло пенсионерку
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Эксперты назвали главные русские слова 2017 года
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Умер один из создателей рунета Валерий Бардин
6
Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса не привлекался за нарушения ПДД
7
СК подтвердил факт госпитализации водителя автобуса, въехавшего в пешеходный переход
Темы дня
Новости партнеров
Реклама