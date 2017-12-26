Песков: призывы бойкотировать выборы нужно проверить на соответствие закону

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Призывы бойкотировать президентские выборы в России, которые состоятся в марте 2018 года, нужно проверить на предмет соответствия российскому законодательству.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию блогера Алексея Навального, которому ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ из-за судимости.

"Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", - сказал Песков.

Он также отметил, что неучастие Навального в президентских выборах не скажется на их легитимности. "Безусловно, неучастие [в выборах] одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов", - сказал представитель Кремля. При этом Песков не стал комментировать непосредственно решение Центризбиркома по Навальному. "ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством РФ", - сказал пресс-секретарь президента.

ЦИК ранее отказал в регистрации инициативной группы Навального в связи с наличием судимости по статье УК, которая относится к категории тяжких - "Присвоение и растрата" (до 10 лет лишения свободы). Навальный был осужден по данной статье в 2017 году по делу "Кировлеса". Блогер поулчил пять лет условно с испытательным сроком на год и пять месяцев.

Согласно законодательству РФ, россияне, которые были приговорены к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие неснятую или непогашенную судимость на день голосования, не имеют права избираться. После погашения или снятия судимости за тяжкое преступление они также не могут быть избранными еще в течение 10 лет и 15 лет, есл было совершено особо тяжкое преступление.

Блогер также получил 3,5 года условно по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток" вместе со своим братом Олегом (он получил 3,5 года колонии общего режима). Суд вынес в отношении братьев приговор по статье 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", позднее статья утратила силу) и пункту "а" части 3 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору").

При этом Навальный все еще заявляет о намерении участвовать в президентской кампании, утверждая, что, согласно Конституции РФ, права быть избранным нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее неоднократно поясняла, что Навальный на данный момент не может баллотироваться на выборах из-за имеющейся судимости, на это обращала внимание и Генпрокуратура РФ. По ее словам, блогер сможет участвовать в выборах после 2028 года.