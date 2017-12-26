Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Россия готова быть посредником между США и КНДР

Политика
26 декабря, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Для этого нужно согласие Вашингтона и Пхеньяна, отметил пресс-секретарь президента РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росия готова выступать посредником между США и КНДР, но для этого нужно согласие противоборствующих сторон, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о готовности России при необходимости и при желании двух сторон, - сказал он. - Стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно, для этого требуется воля двух сторон. Поскольку обмен конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы открыть путь для деэскалации напряженности".

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. Новый виток напряженности начался 29 ноября, когда Пхеньян осуществил первый за 75 дней ракетный запуск. 4 декабря ВВС Республики Корея и США начали самые масштабные за всю историю совместные учения. МИД КНДР резко осудил эти маневры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США КНДР Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Сахалине штормовым ветром с балкона унесло пенсионерку
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Эксперты назвали главные русские слова 2017 года
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Умер один из создателей рунета Валерий Бардин
6
Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса не привлекался за нарушения ПДД
7
СК подтвердил факт госпитализации водителя автобуса, въехавшего в пешеходный переход
Темы дня
Новости партнеров
Реклама