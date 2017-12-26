Песков: Россия готова быть посредником между США и КНДР

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росия готова выступать посредником между США и КНДР, но для этого нужно согласие противоборствующих сторон, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о готовности России при необходимости и при желании двух сторон, - сказал он. - Стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно, для этого требуется воля двух сторон. Поскольку обмен конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы открыть путь для деэскалации напряженности".

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. Новый виток напряженности начался 29 ноября, когда Пхеньян осуществил первый за 75 дней ракетный запуск. 4 декабря ВВС Республики Корея и США начали самые масштабные за всю историю совместные учения. МИД КНДР резко осудил эти маневры.