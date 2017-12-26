Росгвардия в 2017 году обеспечила безопасность 9 млн посетителей массовых мероприятий

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росгвардия за год обеспечила безопасность на более чем 32 тыс. публичных и 80 тыс. спортивных мероприятиях международного уровня, главное из которых - Кубок конфедераций, сообщил первый заместитель директора Федеральной службы войск Росгвардии Сергей Меликов.

"В общей сложности войска Росгвардии обеспечили безопасность более чем 32 тыс. публичных и 80 тыс. спортивных мероприятий, что в два раза превышает показатели предыдущего года", - сказал Меликов на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

По его словам, также войска Росгвардии обеспечили безопасность на территории детского лагеря "Артек" и транспортного перехода и охраны моста через Керченский пролив.

"Отмечается увеличение количества участников массовых мероприятий - с 4,5 млн [в 2016 году] до почти 9 млн в 2017 году", - отметил Меликов.