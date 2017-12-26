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Лидер движения "Возрождение" подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты

Политика
26 декабря, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Александр Чухлебов намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предприниматель из Санкт-Петербурга, лидер общественного движения "Возрождение" Александр Чухлебов, который намерен участвовать в президентских выборах как самовыдвиженец, во вторник подал в ЦИК документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

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Самовыдвижение Чухлебова было поддержано на собрании группы избирателей, которое прошло 24 декабря в Санкт-Петербурге. В мероприятии, по словам самого кандидата, приняли участие 540 человек. Для участия в выборах самовыдвиженец должен не позднее 7 января лично прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол собрания группы избирателей. ЦИК в течение пяти дней должен проверить документы и, если все в порядке, разрешить кандидату открыть избирательный счет и зарегистрировать уполномоченных.

После выдвижения для кандидатов наступает этап сбора подписей. Самовыдвиженцам для регистрации на выборах президента требуется собрать 300 тыс. подписей, кандидатам от непарламентских партий - 100 тыс. подписей, кандидаты от парламентских партий от сбора подписей освобождены. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января.

Ранее документы для выдвижения в президенты уже подали в ЦИК лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен, руководитель Партии роста Борис Титов, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, блогер Алексей Навальный, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, председатель партии "Российский общенародный союз", бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, предприниматель Сергей Полонский, журналист Олег Лурье, крановщица Наталья Лисицына, выдвинутая партией "Российский объединенный трудовой фронт", лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой". Жириновскому, Титову, Явлинскому и Сурайкину ЦИК уже разрешил открыть специальный избирательный счет и начать активную фазу кампании. Навальному, Полонскому и Лурье было отказано в регистрации групп в поддержку их самовыдвижения, также отказано было Лисицыной и Семериковой из-за нарушений при проведении съездов. Документы остальных кандидатов пока рассматриваются.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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