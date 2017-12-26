Росгвардия может начать охранять глав регионов в ближайшие пять месяцев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росгвардия планирует обеспечить охрану глав регионов в ближайшие пять месяцев, после того как законопроект пройдет второе и третье чтения в Госдуме, сообщил на пресс-конференции в ТАСС первый замдиректора ведомства Сергей Меликов.

"Я думаю, в течение 4-5 месяцев придем к тому, чтобы принять законопроект, который удовлетворил бы все стороны, участвующие в обсуждении", - сказал он, отметив, что ведомство в этом вопросе будет тесно сотрудничать как с ФСО, так и с МВД.

"ФСО - это ведомство, с которым мы плотно взаимодействуем, в том числе при охране должностных лиц. Но отмечу, что охрану должностных лиц субъектов РФ Федеральная служба охраны не осуществляет, если только главой государства не принимается отдельное решение", - сказал Меликов, отвечая на вопрос о взаимодействии с другими правоохранительными органами.

По его словам, главы субъектов РФ охранялись подразделениями государственной охраны МВД. "Сейчас часть подразделений, которые выполняли задачи по охране должностных лиц, перешла вместе с вневедомственной охраной в состав Росгвардии. Когда мы пришли к тому, что эти поручения (президента) были несколько разобщены между различными ведомствами, стало понятно, что нужно закрепить механизм распределения данных полномочий, безусловно, совместно с ФСО и МВД", - заключил первый замглавы Росгвардии.

20 декабря соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Предполагается, что федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.