ЦИК разрешил Собчак открыть избирательный счет и начать сбор подписей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России разрешил телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой на выборы президента РФ от "Гражданской инициативы", открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию. Решение принято во вторник на заседании комиссии.

Собчак была утверждена кандидатом на съезде "Гражданской инициативы" 23 декабря. Она вступила в партию и по решению съезда вошла в ее руководящий орган - политический совет. 25 декабря телеведущая подала в Центризбирком документы для выдвижения.

Специальный избирательный счет все кандидаты открывают в отделении Сбербанка в Оружейном переулке. Только после этого кандидат может начать активную фазу избирательной кампании: собирать подписи избирателей и вести агитацию, потому что изготовление подписных листов, агитматериалов и любых других работ должно быть оплачено из избирательного фонда. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 млн рублей.

Собчак, которая является кандидатом от непарламентской партии, для регистрации на выборах нужно собрать подписи 100 тыс. избирателей в свою поддержку. Она уже заявила, что намерена собрать 130-140 тыс., чтобы отобрать из них те, к которым ЦИК не сможет придраться. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января.

Выборы президента России состоятся 18 марта.