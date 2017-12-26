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ЦИК договорился с фармсетью о размещении информации о выборах в аптеках

Политика
26 декабря, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Соглашение предполагает "распространение печатных и аудиовизуальных материалов о ходе подготовки и проведения выборов"

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и президент фармацевтической компании "Протек" Вадим Музяев подписали во вторник соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан о выборах президента России 18 марта. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Документ предполагает "взаимодействие сторон по вопросам информирования избирателей о сроках и порядке совершения избирательных действий, распространение печатных и аудиовизуальных материалов о ходе подготовки и проведения выборов президента, а также сроках и порядке совершения избирательных действий", говорится в релизе.

Как подчеркнула Памфилова, это сотрудничество "будет работать на максимальное распространение информации о предстоящих выборах". Она напомнила, что ранее ЦИК подписал аналогичное соглашение с Торгово-промышленной палатой России, отметив, что Центризбирком готов сотрудничать по вопросам информирования граждан о выборах с любыми другими компаниями.

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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