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Путин: страны СНГ будут укреплять стабильность и безопасность, развивать интеграцию

Политика
26 декабря, 20:24 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 26, декабря. /ТАСС

Президент РФ и лидеры стран СНГ в неформальной обстановке подвели итоги совместной работы за 2017 год

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на неформальной встрече с лидерами стран СНГ заверил, что страны будут и дальше работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности государств.

"Убежден, что дальнейшее углубление взаимодействия в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. Вместе будем работать над решением перед нами задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности наших государств", - заверил российский лидер на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

"Рад, что удалось собраться вместе накануне Нового года, и как договаривались, в неформальной обстановке подвести итоги совместной работы в рамках СНГ за прошедший год, поговорить о планах на перспективу и, конечно, обсудить вопросы региональной и мировой повестки", - сказал президент РФ.

Путин отметил значительный рост товарооборота между странами. "По данным на десять месяцев он увеличился почти на четверть", - сказал он.

По словам главы российского государства, за год работы значительные усилия были направлены на развитие интеграции между станами, устранение барьеров передвижения услуг, а также борьбу с терроризмом. "Страны содружества наращивают взаимодействие в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком", - отметил он.

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