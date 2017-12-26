Замглавы МИД считает, что одной военной базы РФ в Киргизии на данном этапе достаточно

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия считает, что ее военной базы близ киргизского города Кант вполне достаточно для того, чтобы купировать угрозы извне. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсантъ". Текст размещен во вторник на сайте издания.

"Президентские выборы, на которых убедительную победу одержал Сооронбай Жээнбеков, стали важным внутриполитическим событием в Киргизии, - сказал Карасин. - Для нас принципиальное значение имеет подтверждение новым президентом преемственности внешнеполитического курса республики на союзничество с Россией, активное участие в интеграционных процессах, углубление добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами региона".

"Что же касается вопроса о базе: Киргизия - наш союзник и по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), и по ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз), это близкая нам страна, поэтому к инициативам киргизского руководства мы всегда относимся внимательно, - отметил заместитель главы МИД РФ. - Но на этом этапе, как мы считаем, нашей военной базы в Канте вполне достаточно для того, чтобы купировать угрозы, которые могут исходить извне".