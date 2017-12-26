В МИД РФ заявили, что конвенция по Каспию может потребовать дополнительного согласования

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Принятие конвенции о правовом статусе Каспийского моря может потребовать согласования ряда нюансов на уровне глав МИД или рабочих групп. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсантъ". Текст размещен во вторник на сайте издания.

"Проект конвенции в целом согласован министрами иностранных дел каспийской "пятерки" на совещании, состоявшемся совсем недавно в Москве", - сказал Карасин.

Он отметил, что в 2018 году в Казахстане состоится саммит прикаспийских государств, участники которого, как ожидается, рассмотрят подготовленный проект конвенции. "Но по мере приближения встречи на высшем уровне могут появиться какие-то нюансы, которые будут нуждаться в дополнительном согласовании, - указал замглавы МИД РФ. - Поэтому не стал бы исключать подготовительной встречи министров иностранных дел или рабочих групп для того, чтобы эти нюансы уточнить".

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря должна урегулировать вопросы использования ресурсов водоема между Россией, Казахстаном, Туркменией, Ираном и Азербайджаном; согласование документа продолжается уже несколько лет. Важным шагом в его окончательной подготовке стал саммит прикаспийских государств в Астрахани в сентябре 2014 года, когда были достигнуты договоренности об основных параметрах конвенции. Уточнение деталей продолжилось в рамках рабочей группы. В декабре 2017 года в Москве прошла встреча глав МИД прикаспийских государств, по итогам которой руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что текст документа фактически готов.