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В МИД РФ заявили, что конвенция по Каспию может потребовать дополнительного согласования

Политика
26 декабря, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Замглавы ведомства Григорий Карасин отметил, что проект конвенции "в целом согласован" министрами иностранных дел каспийской "пятерки"

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Принятие конвенции о правовом статусе Каспийского моря может потребовать согласования ряда нюансов на уровне глав МИД или рабочих групп. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсантъ". Текст размещен во вторник на сайте издания.

"Проект конвенции в целом согласован министрами иностранных дел каспийской "пятерки" на совещании, состоявшемся совсем недавно в Москве", - сказал Карасин.

Он отметил, что в 2018 году в Казахстане состоится саммит прикаспийских государств, участники которого, как ожидается, рассмотрят подготовленный проект конвенции. "Но по мере приближения встречи на высшем уровне могут появиться какие-то нюансы, которые будут нуждаться в дополнительном согласовании, - указал замглавы МИД РФ. - Поэтому не стал бы исключать подготовительной встречи министров иностранных дел или рабочих групп для того, чтобы эти нюансы уточнить".

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря должна урегулировать вопросы использования ресурсов водоема между Россией, Казахстаном, Туркменией, Ираном и Азербайджаном; согласование документа продолжается уже несколько лет. Важным шагом в его окончательной подготовке стал саммит прикаспийских государств в Астрахани в сентябре 2014 года, когда были достигнуты договоренности об основных параметрах конвенции. Уточнение деталей продолжилось в рамках рабочей группы. В декабре 2017 года в Москве прошла встреча глав МИД прикаспийских государств, по итогам которой руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что текст документа фактически готов.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Карасин, Григорий Борисович
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