В президентской избирательной кампании начинается этап регистрации кандидатов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Этап регистрации кандидатов на выборах президента РФ начинается в среду. С 27 декабря по 31 января кандидаты, успешно прошедшие этап выдвижения, могут подавать в комиссию документы на регистрацию и подписи избирателей, собранные в свою поддержку.

Этап выдвижения, впрочем, не завершен. Самовыдвиженцы могут до 7 января провести собрание группы избирателей в свою поддержку и подать документы в ЦИК, у партий есть немного больше времени на проведение съездов и выдвижение кандидатов - до 12 января. После этого ЦИК проверяет документы кандидата (справки о доходах и крупных расходах, имуществе, недвижимости за границей, судимостях), делает вывод о легитимности проведенного съезда или собрания избирателей и, если все в порядке, разрешает кандидату открыть в Сбербанке специальный избирательный счет.

Только после этого кандидат может готовиться к регистрации. Изготовление подписных листов, работа сборщиков подписей, агитация и остальные услуги должны быть оплачены строго из избирательного фонда, максимальный размер которого составляет 400 млн рублей.

Подать документы на регистрацию в последние дни уходящего года или в первые дни года нового смогут лишь единицы. Такая возможность есть у кандидатов от парламентских партий, освобожденных от сбора подписей избирателей, - лидера ЛДПР Владимира Жириновского и беспартийного директора предприятия "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. "Единая Россия" и "Справедливая Россия" на выборах президента поддержат действующего главу государства Владимира Путина, который решил стать самовыдвиженцем. Остальным кандидатам требуется больше времени на сбор подписей.

Что кандидаты сдают в ЦИК

Этап регистрации кандидатов, начинающийся 27 декабря, завершится в 18:00 мск 31 января.

"Все кандидаты приносят первый финансовый отчет, уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов, сведения об изменениях в уже сданных документах, если они были, и фотографию", - сообщил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко.

Кандидаты от непарламентских партий и самовыдвиженцы должны также представить в ЦИК подписи избирателей - 100 тыс. и 300 тыс. соответственно, сведения о сборщиках, протокол об итогах сбора подписей.

После этого у Центризбиркома есть десять дней на проверку подписей и документов. Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что комиссия будет проверять по 60 тыс. подписей каждого кандидата.

Законодательство предусматривает два способа проверки подписей в подписных листах: либо выборочную, либо сплошную проверку. Проверке подлежат не менее 20% подписей, вместе с тем должно проверяться одинаковое число подписей, поданных в поддержку каждого кандидата. После проверки ЦИК принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Таким образом, к 10 февраля определится окончательное количество претендентов на президентский пост - тех, кто прошел все необходимые процедуры, их имена в алфавитном порядке будут стоять в избирательном бюллетене.

Партии в борьбе за главный пост

Согласно данным Минюста, представленным после старта избирательной кампании, право на участие в президентских выборах 2018 года имеют 67 партий.

Из них четыре парламентские партии ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия") могут выдвигать кандидатов без сбора подписей, всем остальным необходимо для регистрации кандидатов заручиться поддержкой не менее 100 тыс. избирателей.

В отличие от предыдущей президентской кампании, в которой участвовали кандидаты всех парламентских партий (список партий за прошедшие шесть лет не изменился), на эти выборы выставляют своих представителей лишь две из них - ЛДПР и КПРФ. При этом только либерал-демократы остались верны себе и выдвинули в качестве кандидата своего бессменного лидера Владимира Жириновского.

Коммунисты вместо председателя ЦК партии Геннадия Зюганова, участвовавшего почти во всех президентских избирательных кампаниях (за исключением кампании 2004 года, когда на выборы шел Николай Харитонов), выдвинули директора подмосковного предприятия "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина. Это первый случай, когда представлять КПРФ на выборах главы государства будет беспартийный. Зюганов возглавит избирательный штаб партийной кампании (высший совет народно-патриотических сил), поскольку, как пояснял Грудинин, только лидер КПРФ "может довести [партию и ее кандидата] до победы".

"Единая Россия" формально не выдвигает своего кандидата на пост президента, потому что основатель партии и ее моральный лидер, действующий глава государства Владимир Путин решил баллотироваться в порядке самовыдвижения. На текущий срок в 2012 году Путин избирался как кандидат от единороссов. На прошедшем 22-23 декабря съезде "Единой России", участие в котором принял и президент, партия единогласно высказала ему свою поддержку.

Единороссы вошли в состав группы граждан, которая поддержит самовыдвижение Путина. Партия также обещает принять самое активное участие в сборе необходимых для регистрации 300 тыс. подписей и агитационной кампании.

К группе поддержки Путина присоединилась и "Справедливая Россия". В выборах 2012 года от партии участвовал ее лидер Сергей Миронов, занявший в итоге последнее место. На этот раз справороссы отказались от самостоятельной кампании. Их съезд принял решение поддержать Путина и работать над формированием "будущей повестки дня", пояснял Миронов.

Удивительную активность демонстрируют на стадии выдвижения кандидатов и непарламентские партии. Причем речь идет не только о таких опытных электоральных бойцах, как "Яблоко" (выдвинуло кандидатом своего основателя Григория Явлинского), Партия роста (от которой баллотируется ее руководитель, бизнес-омбудсен Борис Титов) и "Коммунисты России" (поддержали для участия в выборах своего лидера Максима Сурайкина).

Кандидатов на выборы выставляют и партии, до этого не часто появлявшиеся в широком информационном поле. Так, от партии "Гражданская инициатива" на выборы под лозунгом "против всех" пойдет телеведущая Ксения Собчак, Партия добрых дел выдвинула журналистку Екатерину Гордон, позиционирующую себя как правозащитницу в сфере семейных отношений, партия "Альянс зеленых" в качестве кандидата предложила первого вице-президента агрокомплекса "Мортадель" Эльвиру Агурбаш.

О намерении бороться за президентский пост заявили председатель партии "Российский общенародный союз", бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, крановщица Наталья Лисицына, выдвинутая партией "Российский объединенный трудовой фронт", лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, руководитель Монархической партии Антон Баков, глава Партии малого бизнеса Юрий Сидоров, председатель Партии социальных реформ 35-летний Станислав Полищук, являющийся на данный момент самым молодым участником кампании. Потенциально этот список может расшириться, учитывая, что на выдвижение кандидатов у партий есть время до 12 января.

Впрочем, некоторые из партийных выдвиженцев уже на раннем этапе сошли с дистанции из-за неправильно выполненных процедур. Так, Центризбирком отказал Лисицыной и Семериковой из-за нарушений при проведении съездов.

В то же время многие непарламентские партии, традиционно активно участвующие в избирательных кампаниях разного уровня, приняли решение не выдвигать своих кандидатов, а поддержать на предстоящих выборах Путина. Среди них - Трудовая партия, "Зеленые", "Гражданская платформа", "Патриоты России", "Родина".

В общей сложности 18 партий уже провели свои съезды и выдвинули на них кандидатов, еще два съезда - Демократической партии России и Народной партии России - отменились.

Самовыдвиженцы

Самовыдвижение является с организационной точки зрения более сложной формой участия в кампании. В инициативную группу по выдвижению кандидата должно входить не менее 500 человек, о дате и месте ее собрания необходимо уведомить ЦИК или региональный избирком не менее чем за пять дней. Партиям же достаточно провести съезд, в работе которого принимают участие делегаты от региональных отделений, образованных не менее чем в половине субъектов РФ. О проведении съезда необходимо известить ЦИК не менее чем за день, а если мероприятие проходит не в Москве, то уведомить региональный избирком нужно не менее чем за три дня.

Самовыдвиженцы должны собирать для регистрации в качестве кандидатов не менее 300 тыс. подписей избирателей.

В предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца при поддержке широкого круга партий, общественных движений и объединений намерен участвовать действующий глава государства Владимир Путин.

Форму самовыдвижения избрали и ряд общественных деятелей, в том числе предприниматель из Санкт-Петербурга, лидер общественного движения "Возрождение" Александр Чухлебов, бизнесмен Сергей Полонский, журналист Олег Лурье, оппозиционный блогер Алексей Навальный. Последний, несмотря на неоднократные предупреждения Центризбиркома о том, что из-за имеющейся судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса он не имеет права баллотироваться, собрал заседание группы. 25 декабря ЦИК РФ отказался зарегистрировать группу Навального.

По тем же основаниям в допуске к выборам было отказано и Лурье. А группа Полонского не была зарегистрирована из-за ее недостаточной численности.

Всего в ЦИК поступили уведомления о проведении 25 собраний в поддержку самовыдвижения кандидатов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.