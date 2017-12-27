Итоговое заседание Государственного совета. Видеотрансляция

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Президент России Владимир Путин проводит итоговое заседание Государственного совета, посвященное мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов. С основным докладом выступает руководитель рабочей группы Госсовета, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

При подготовке Госсовета "обсуждались меры по развитию преимуществ и устранению ограничений инвестиционной деятельности как на региональном, так и на федеральном уровне, в том числе вопросы стандартизации и совершенствования услуг по кадастровому учету и регистрации прав, получению разрешения на строительство, подключению к электрическим и другим сетям", сообщалось на сайте Кремля. Также уделялось внимание "формированию ответственной бюджетной политики регионов", в том числе выполнению ими соглашений с Минфином о предоставлении кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия собственного дефицита в целях погашения долгов.

Государственный совет - совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Председателем Государственного совета является президент России. Членами Государственного совета являются председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители регионов, руководители фракций в Госдуме.