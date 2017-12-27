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Партия "Патриоты России" поддержала кандидатуру Путина на президентских выборах

Политика
27 декабря, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Председатель партии Геннадий Семигин назвал действующего главу государства единственным кандидатом, который может продолжить развитие страны

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Съезд непарламентской партии "Патриоты России" принял решение поддержать кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом заявил в ходе съезда в среду председатель партии Геннадий Семигин.

"Решение о поддержке Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 году принято единогласно",- сказал Семигин.

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По его словам, в партии было принято решение не выдвигать своего кандидата на предстоящие выборы "ради политиканства и пиара, отдавая себе отчет в том, какой из кандидатов поддерживается большинством".

"Мы ко всем относимся с уважением, но любому здравомыслящему человеку понятно, что единственный кандидат, который может продолжить развитие страны, проявлять независимость, отстаивать государственный интерес, - это Владимир Путин", - пояснил Семигин.

Партия "Патриоты России" была образована в 2005 году. На прошлых президентских выборах в 2012 году партия также поддержала кандидатуру Путина.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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